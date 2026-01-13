Quince jóvenes se embarcan en la creación artística en el MACA

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) presenta una nueva edición de Play Ink. Jóvenes que expresan, un proyecto de desarrollo personal y artístico dirigido a adolescentes en situación o riesgo de vulnerabilidad social que sitúa el arte como herramienta de expresión, participación y transformación comunitaria, y que este año celebra su cuarta edición.

El proyecto está impulsado por el colectivo Daguten y desarrollado en el museo y en esta edición se realiza en colaboración con el departamento de Acción Comunitaria de la Concejalía de Bienestar Social. Desde su inicio, se ha ido consolidándose como un programa estable de mediación cultural y educación artística en la ciudad.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que "este programa forma parte de la importante vertiente social del MACA con la que conseguimos que el museo cobre vida y se convierta en un espacio para todos, en el que aprender, crear y relacionarse más allá de la función expositiva de un museo".

Imagen del programa "Play Ink. Jóvenes que expresan" / INFORMACIÓN

MACA Play Ink. Jóvenes que expresan está dirigido a un grupo máximo de 15 adolescentes de entre 14 y 18 años, en situación o riesgo de vulnerabilidad social. La mayoría de los participantes proceden del Centro Social Comunitario Gastón Castelló, ubicado en la Zona Norte de Alicante, aunque se contempla la participación de jóvenes derivados de otros centros sociales o educativos de la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha manifestado que "desde la concejalía apostamos por el arte y la cultura como vías de inclusión y por eso queremos impulsar programas como Play Ink para que los jóvenes puedan formar parte de una experiencia creativa con la que descubrir nuevas realidades que les ayuden a expresarse y relacionarse con el entorno y a desarrollar sus talentos".

A lo largo de un año, el proyecto propone un recorrido formativo inspirado en las enseñanzas artísticas contemporáneas, adaptado a los ritmos, intereses y necesidades del grupo. El dibujo, la pintura, la escultura, la ilustración, el diseño gráfico y la autoedición se convierten en lenguajes de trabajo y reflexión desde los que explorar la identidad, las emociones y el territorio, siempre desde una mirada personal y colectiva.

El proceso culminará con la participación activa de los jóvenes en La Liada Gráfica, el festival de autoedición y gráfica contemporánea que se celebra en el Centro Cultural Las Cigarreras. Este encuentro reunirá a artistas, colectivos, editoriales independientes y proyectos emergentes en torno a la creación gráfica, el fanzine y la cultura visual. En este contexto profesional y abierto al público, los participantes presentarán y compartirán sus creaciones, dispondrán de un espacio propio de exposición y venta, dialogarán con otros creadores y vivirán el festival desde dentro.