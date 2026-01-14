El Club INFORMACIÓN inaugura la muestra colectiva "El lenguaje del arte"

El lenguaje del arte es la nueva propuesta expositiva inaugurada este miércoles en la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN (Avda. Dr. Rico, 17, Alicante), que se puede contemplar hasta el próximo 30 de enero.

La muestra, impulsada por el estudio artístico Art Morozova en colaboración con la Asociación de Artistas Alicantinos, presenta una selección de obras de artistas procedentes de España, Ucrania, Bielorrusia y Rusia y tiene como fin mostrar el arte como lenguaje universal de comunicación y entendimiento, capaz de unir a diferentes culturas y cuyas diferencias "se convierten en una fuente de diálogo y enriquecimiento mutuo", indican desde Art Morozova.

Entre los artistas participantes se encuentran Mila Morozova -escultora, doctora en Ciencias de la Educación, miembro del Fondo Internacional de Arte, de la Unión Creativa de Artistas Profesionales de Rusia y de la Asociación de Artistas Alicantinos-, María Morozova Jarenco -artista, docente y diseñadora, miembro de ambas entidades-, Maribel Sentana -artista, miembro de la Asociación de Artistas Alicantinos y del grupo Pintores Solidarios- y alumnos del estudio artístico Art Morozova.

Exposición "El lenguaje del arte", inaugurada este miércoles / Pilar Cortés

Talleres creativos

En el marco de la exposición se llevarán a cabo talleres creativos de acuarela y gouache para niños y adultos. Los talleres ofrecen la oportunidad de conocer más de cerca las obras de los artistas participantes y vivir la experiencia creativa, sumergirse en el proceso artístico y experimentar diferentes técnicas bajo la atenta guía de artistas-docentes profesionales.

Las sesiones están pensadas tanto para quienes dan sus primeros pasos en el arte como para quienes buscan un espacio de expresión personal y disfrute creativo. Para participar se requiere inscripción previa y las fechas y horarios son el 14 de enero (19.30-21h) y 16, 23 y 30 de enero (19-20.30h) con materiales incluidos.

Sobre el estudio artístico Art Morozova

Art Morozova es un estudio artístico para niños y adultos donde se enseña a crear "con alegría, sin presión ni miedo al error", destacan desde la escuela.

El estudio fue creado en 2015 por las artistas-docentes Mila y María Morozova. Durante más de diez años trabajó con éxito en Moscú y hoy continúa su trayectoria en Alicante, conservando su metodología propia y un enfoque individual hacia cada alumno. La enseñanza se basa en el principio "de lo simple a lo complejo", lo que permite ver resultados desde las primeras clases.