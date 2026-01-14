Descubre qué artista arranca su gira en La Nucia con las entradas agotadas

Ha colgado el cartel de "entradas agotadas" para su concierto del próximo sábado 17 de enero a las 19 horas en l’Auditori de La Nucia y esta actuación es el inicio de la gira por teatros 2026 del cantante sevillano, para presentar su nuevo disco Lo bello y lo roto, que ha generado una gran expectación entre sus fans. Un nuevo sold out en 2026 en l’Auditori de La Nucía, que suma ya cuatro llenos absolutos en este mes de enero.

Se trata del primer concierto de Beret en La Nucia, una de las actuaciones estrella de la programación de 2025-2026, que cuenta con entradas especiales Meet & Greet, que permitirán conocer y saludar al cantante.

Cartel de Beret / INFORMACIÓN

El cantante de pop urbano y hip-hop ha elegido la localidad de la Marina Baixa para presentar el nuevo disco álbum que publicó el pasado mes de noviembre. Tras su concierto en l’Auditori, visitará Barcelona, Granada, Zaragoza, Sevilla y Madrid, colgando en varias ciudades el cartel de "agotado". A partir de mayo Beret continuará su gira por Latinoamérica.

El tercer disco de Beret

El artista sevillano presenta su tercer trabajo, Lo Bello y lo Roto, una obra íntima, y conceptual y honesta que lo reafirma como una de las voces más sensibles y auténticas de la música en español. Gestado a lo largo de varios años entre España y Argentina, este nuevo trabajo explora la belleza que se revela en la imperfección y la fuerza que nace de la vulnerabilidad.

Con más de 3.000 millones de streams en plataformas digitales, más de 15 discos de platino y lograr disco de oro en su último trabajo Resiliencia, Beret ha conseguido mantenerse en boca de todos gracias al éxito conseguido con Lo siento y a singles como Me llama y Te echo de menos.

Colaboraciones con otros artistas

Canciones cargadas de letras sinceras y melodías emocionantes que han caracterizado al artista desde sus inicios, junto a colaboraciones con Morat, Estopa, Omar Montes, Reik y Malú. Además, ha hecho grandes colaboraciones con Mr. Rain, Lasso, Pablo Alborán, Melendi, María Becerra, Lérica, Lola Índigo… Beret cuenta también con popularidad televisiva al ser coach en Encuentros con sabor, asesor de coaches en La Voz y La Voz Kids y por su actuación en Person Of The Year en los premios Grammy.