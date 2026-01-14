FORMACIÓN
Jean-Marc Barr, el icono del cine europeo que impartirá un curso en Alicante
El protagonista de "El gran azul", película de culto para varias generaciones, y una figura clave en el universo creativo de Lars von Trier, estará en abril en Ciudad de la Luz
Alicante sumará en abril una cita poco habitual para quienes quieren aprender interpretación y dirección desde dentro: Jean-Marc Barr, actor y director vinculado a algunas de las películas más reconocibles del cine europeo contemporáneo, impartirá un workshop intensivo sobre teatro y cine en Ciudad de la Luz.
El taller, organizado por Frédérica Gilbert, propone una formación concentrada durante cuatro días con un nombre que ha dejado huella tanto delante como detrás de la cámara. Barr fue el protagonista de "El gran azul", un título convertido en película de culto para varias generaciones, y es una figura clave en el universo creativo de Lars von Trier, con presencia destacada en su filmografía.
La propuesta formativa se presenta como una oportunidad para trabajar con un profesional con recorrido internacional y contacto directo con grandes producciones europeas. "Aprende de la experiencia de quien ha dado vida a obras maestras como Dogville o Bailar en la oscuridad", subraya el texto de presentación del workshop.
Fechas, lugar e idiomas del workshop
El workshop intensivo con Jean-Marc Barr se celebrará del 6 al 9 de abril en Ciudad de la Luz, en Alicante.
Las sesiones se impartirán en francés e inglés, y la organización advierte de que se trata de un grupo reducido, con plazas limitadas, por lo que la inscripción estará condicionada a la disponibilidad.
Con esta convocatoria, Alicante se coloca durante unos días en el radar de quienes buscan formación práctica ligada al cine europeo, con la promesa de un aprendizaje directo de alguien que ha participado en algunas de las obras más influyentes del panorama contemporáneo.
