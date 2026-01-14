Paloma San Basilio en Elche: Dulcinea toma la palabra en el Gran Teatro para contar su verdad

Hay personajes que han sido eternos… a costa de no hablar nunca. Dulcinea lleva siglos siendo la mujer perfecta imaginada por otros, el ideal con nombre propio, la musa sin biografía. Hasta ahora.

Este sábado 17 de enero, Paloma San Basilio en Elche se sube al escenario del Gran Teatro (20:00) con Dulcinea, un espectáculo que no va de rescatar un clásico, sino de escuchar a Dulcinea hablar por sí misma y contar su historia desde otro lugar.

El espectáculo pone el acento en la faceta interpretativa de Paloma San Basilio, más allá de la canción.

Qué es “Dulcinea”, la obra que trae a Paloma San Basilio a Elche

La obra propone una Dulcinea que mira alrededor y se pregunta qué hacemos hoy con los ideales. En un mundo donde la ética parece ir perdiendo terreno frente a la estética y el desencanto se ha vuelto rutina, el personaje deja de ser “la inspiración” para convertirse en la que responde.

Con humor, con dolor, con ironía y con una sinceridad que no busca caer bien, esta Dulcinea no pide permiso: se explica. Y, de paso, nos explica.

Juan Carlos Rubio y Julio Awad, el equipo creativo de “Dulcinea”

El texto y la dirección llevan la firma de Juan Carlos Rubio, que juega con una idea muy clara: aquí el foco no es el mito, sino la mujer detrás del mito. Paloma San Basilio asume el reto en primera persona, acompañada al piano por Julio Awad, en un formato que mezcla interpretación y música sin convertir la obra en un “recital con excusa”.

El resultado apunta a algo muy Discover: una figura conocida haciendo algo distinto. La Paloma que todos ubican en la canción aparece aquí con otra energía: más teatral, más frontal, más personaje.

Paloma San Basilio en Elche con “Dulcinea”: fecha, hora, lugar y precio

Para ir a tiro hecho:

Fecha: sábado 17 de enero

sábado Hora: 20:00

Lugar: Gran Teatro de Elche

Duración: aprox. 120 minutos

aprox. Entradas: 16, 20 y 25 euros (taquilla y venta online)

Por qué ir a ver a Paloma San Basilio en Elche con “Dulcinea”

Porque no todos los días un personaje secundario de la historia decide ponerse en el centro del escenario. Dulcinea no revisa el Quijote: lo observa desde dentro y desde hoy. Y Paloma San Basilio no viene a Elche a cantar sus éxitos, sino a habitar un personaje que cuestiona los ideales heredados y el desencanto contemporáneo.

El formato es sencillo, voz, piano y palabra, y precisamente por eso funciona. Sin grandes artificios, con Julio Awad marcando el pulso musical y un texto de Juan Carlos Rubio que mezcla ironía y verdad, la función propone una experiencia cercana, de esas que se escuchan más que se consumen. En una cartelera saturada de ruido, esta cita en Elche va a contracorriente.