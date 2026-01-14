Del pódcast a la performance: ocho actividades para despedir a Juana Francés en Alicante

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) despide en diez días la exposición dedicada a Juana Francés inaugurada el pasado 8 de octubre, Juana Francés. La construcción de una artista moderna, 1945-1956, que ya ha sido visitada por más de 31.000 personas.

En la recta final hasta el 25 de enero, el museo ha diseñado una programación especial de actividades relacionadas con la muestra, que se centra en su etapa de formación y su primera época como artista figurativa, que comienzan este jueves y que contempla charlas y conferencias, el estreno de un pódcast, una pieza teatral y una performance, así como visitas comentadas a la exposición.

Presentación del primer episodio del pódcast

Jueves 15 de enero. 18 h. Estreno y presentación del primer episodio de una serie de pódcast que realizará el museo sobre diversas temáticas. Este primer programa coincidiendo con la exposición temporal, trata de forma monográfica sobre la figura de Juana Francés. Realizado por Makinacción con la participación de Rosa Mª Castells, Natalia Molinos, Isabel Francés, Isabel Tejeda, Leticia Cano, Anais Florín, Natalia Peña, estudiantes del IES María Blasco de San Vicente y equipo del MACA.

Cartel del primer episodio del pódcast / INFORMACIÓN

Conferencia Juana Francés. Del silencio a la palabra de Isabel Tejeda

Viernes 16 de enero a las 18.30 horas. Entrada libre. La conferencia atraviesa la compleja relación que Juana Francés tuvo con el feminismo y con su situación de artista mujer en un sistema construido para y por varones. Tejeda es comisaria y crítica de arte y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Murcia.

Visita comentada por Explicarte que acaba en vermú

Sábado 17 de enero a las 12 horas. Visita guiada por Explicarte que termina con vermú. Tradicionalmente, se ha considerado a la mujer como un ciudadano de segunda clase en el mundo de la cultura. Esta posición se basaba en una estadística apoyada en un número, muy limitado, de mujeres que habían destacado en el ámbito de la literatura, el pensamiento y en las artes plásticas. La idea se desmorona ante una simple consideración, y es las reducidas oportunidades de poder desarrollar sus talentos personales que tenían. Colabora el Consorci de Museus de Comunitat Valenciana.

Visita comentada de Explicarte / INFORMACIÓN

¡Viva Juana!, espectáculo teatral por Recolectores Teatro

Estreno: sábados 17 y 24 de enero. Biblioteca. Dos pases cada día a las 17:30 y 19:00 horas.

¡Viva Juana! La mujer y la ciudad, es un espectáculo teatral sobre la figura de la artista alicantina Juana Francés. A través de un texto poético, se acerca a la complejidad de una mujer que no lo tuvo nada fácil para encontrar su sitio en el mundo del arte. Dos Juanas, la artista y la personal, en continuo conflicto, pero a la vez complementarias e imprescindibles. Una trayectoria dedicada a la investigación, a buscar nuevas maneras de expresar su preocupación sobre el ser humano, la sociedad y la soledad. Es la historia de una artista inconformista que dedicó su vida a hacer lo que más amaba.

Ensayo general de "¡Viva Juana!" / INFORMACIÓN

Ficha artística y técnica: Actrices: Sara Torra y Mercè Capdevila. Texto: Juan Diego Cerdá. Dirección, dramaturgia y fotografía: Iván Jiménez. Vestuario: Sara Torra. Escenografía: J de Juanes. Música original: Carlos López. Video: Davinia Fernández. Iluminación: Oh! Audiovisual. Una producción del MACA, Concejalía de Cultura del Ayto. de Alicante y Recolectores Teatro con el apoyo de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

Performance a cargo de Julia de Castro

Domingo 18 de enero a las 12 horas. La polifacética Julia de Castro, actriz, música, cineasta, investigadora y performer, reivindica a algunas artistas imprescindibles, entre ellas Juana Francés, recuperando las voces silenciadas de estas mujeres artistas del tardo-franquismo e introduciendo su presencia en el relato de algunos momentos históricos importantes.

Conferencia Juana Francés. Desplazando límites: la ruptura de un solo yo de M ª Jesús Folch

Viernes 23 de enero a las 18.30 horas. Folch, conservadora del IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia, es conocida por su profunda investigación sobre la figura de la artista alicantina siendo comisaria de la muestra sobre la artista celebrada en el IVAM CADA de Alcoi, Centro Niemeyer de Avilés e IVAM Centro Julio González de Valencia en 2023 y 2024.

Exposición de Juana Francés en el MACA / INFORMACIÓN

Visita guiada a cargo de Natalia Molinos

Domingo 25 de enero a las 12 horas. Última oportunidad de visitar la muestra de la mano de una de las comisarias de la exposición, Natalia Molinos y sin duda, una de las mayores especialistas sobre la artista alicantina. Molinos, junto a Maxi velloso, ha dirigido un documental sobre Juana Francés, que fue presentado el pasado año en el MACA.

Visitas guiadas de los fines de semana a la exposición

Sábados 17 y 24 de enero a las 18.15 horas y domingos 18 y 25 de enero a las 12 horas.