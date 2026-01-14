La Sirenita del Benidorm Fest se cuela en "La Revuelta" de la mano de Jesús Vázquez

Jesús Vázquez volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva durante su visita a La Revuelta. El presentador, que vive una nueva etapa profesional en RTVE tras su polémica salida de Mediaset, aprovechó el espacio de David Broncano para poner el foco en el Benidorm Fest 2026, un festival que atraviesa uno de sus momentos más decisivos desde su nacimiento.

No era una promo cualquiera. Vázquez llegaba al plató con la misión de presentar una nueva etapa del certamen: sin Eurovisión, con identidad propia y mirando a sus orígenes.

Jesús Vázquez, nuevo rostro del Benidorm Fest 2026

Nada más arrancar su intervención, el presentador confirmó lo que ya es uno de los movimientos más comentados de la temporada televisiva: será uno de los conductores del Benidorm Fest 2026,que se emitirá en La 1 de RTVE.

Lo hará junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, un cuarteto que refuerza la apuesta del festival por mezclar experiencia televisiva, humor y conexión con nuevas audiencias. “Este año me estreno en La 1 haciendo el Benidorm Fest”, explicó Vázquez, dejando claro que no se trata de un proyecto menor dentro de su regreso a la televisión pública.

“El Benidorm Fest tiene más importancia que nunca”

Fiel a su ironía, Jesús Vázquez bromeó asegurando que el festival tiene ahora “más importancia porque estoy yo”, aunque enseguida llevó el discurso a un terreno más significativo: el Benidorm Fest ha dejado de ser únicamente un trampolín hacia Eurovisión para reivindicarse como el gran evento musical del país.

“Antes el que ganaba iba a Eurovisión. Este año no vamos”, comentó con naturalidad, restando dramatismo a una decisión que marca un punto de inflexión. El cambio no es menor: el festival se libera del foco europeo para centrarse en el espectáculo, las canciones y la marca Benidorm, sin comparaciones ni dependencias externas.

La sirenita sustituye al micrófono de bronce

En ese nuevo rumbo hay un símbolo claro: la Sirenita. El trofeo que sustituye al micrófono de bronce que hasta ahora evocaba directamente al micrófono de cristal de Eurovisión. El regreso de Sirenita no es solo un cambio estético. Es un guiño directo al antiguo Festival de la Canción de Benidorm, al que el certamen actual rinde homenaje para reconectar con su historia y construir una identidad propia. Volver al origen para avanzar: esa es la idea que sobrevuela esta nueva etapa del Benidorm Fest.

CDs, nostalgia y humor marca ‘La Revuelta’

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Jesús Vázquez apareció con 200 CDs del Benidorm Fest. “¡Vuelve el CD!”, proclamó entre risas, desatando las bromas habituales de Broncano.

Más allá del gag, el gesto encajaba con el mensaje general: reivindicar la música y las canciones de esta edición del festival alicantino en un momento de reinvención, incluso apelando a la nostalgia en plena era del streaming.

El eslogan que tú quieres

El presentador también jugó con el ya conocido eslogan del certamen, “El festival que quieres, el que tú quieres”, un lema que acompaña al Benidorm Fest desde sus inicios. Vázquez bromeó con la famosa coma y la “pausa dramática”, un mensaje que forma parte del ADN del evento.

Entre risas, aclaraciones y guiños, cerró su intervención recordando a todo el equipo que estará al frente del festival en 2026.

Benidorm Fest 2026 a lo grande: estos son los cambios que prepara RTVE / Eva Abril

La visita de Jesús Vázquez a La Revuelta fue mucho más que una promoción puntual. Sirvió para escenificar el nuevo relato del Benidorm Fest: un festival que se separa de Eurovisión, recupera símbolos del pasado como la Sirenita y apuesta por consolidarse como una cita musical con identidad propia. Y hacerlo, además, desde el humor y la complicidad televisiva, fue toda una declaración de intenciones.