'El Cautivo' acumula 7 nominaciones a los Goya: calas, fortalezas y ciudades de Alicante que eligió Alejandro Amenábar para su última película

Además de los estudios de Ciudad de la Luz, Alejandro Amenábar eligió rodar 'El cautivo' en escenarios naturales de la provincia de Alicante. También se apoyó en otros puntos de la Comunidad Valenciana para retratar el momento en el que, en 1575, Miguel de Cervantes fue capturado por corsarios y llevado a Argel como rehén. Allí, Miguel (interpretado por Julio Peña) desarrollará al máximo su pasión por contar historias, motivado por su necesidad de liberarse, al menos, a través de sus relatos. El director, además de apoyarse en los estudios de cine alicantinos, ha capturado la luz de la provincia para recrear la magia del Argel de la época en localizaciones como Benitatxell, Santa Pola y distintos puntos clave de la capital alicantina. Además, el director se apoyó en otros escenarios de la Comunitat presentes en Buñol, Anna, Bocairent y, en el extranjero, Argel.

Fotograma de la película 'El cautivo' / -

Este trabajo ha sido reconocido por la Academia de Cine en los Premios Goya de este año, donde la película de Amenábar ha logrado 7 nominaciones:

Mejor actor de reparto: Miguel Rellán Mejor actor revelación: Julio Peña Mejor dirección de producción: Sergio Díaz Bermejo Mejor dirección de arte: Juan Pedro de Gaspar Mejor diseño de vestuario: Nicoletta Taranta Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver; Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz Mejor sonido: Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia

Un paraíso natural en Benitatxell

La Cova dels Arcs de Cala Moraig es uno de los puntos más representativos de la provincia que Amenábar ha elegido como escenario natural en 'El cautivo'. El espacio se ha usado para recrear la exuberancia del paisaje costero de Argel, transmitiendo la sensación de paraíso que este espacio inspira a quien lo conoce.

Una imagen de la Cova del Arcs, en cala Moraig (Benitatxell). / Carmen Tomàs

Imagen del rodaje en la Cova dels Arcs. / Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell

Dos castillos alicantinos

La fortaleza de Santa Pola aparece en algunas de las escenas más épicas de recreación de ambientes militares y defensivos propios del Meditarráneo del siglo XVI.

Fachada del Castillo Fortaleza de Santa Pola / INFORMACIÓN

A su vez, el Castillo de Santa Bárbara de Alicante ha sido usado con el mismo fin, evocando otro gran fuerte frente al mar Mediterráneo con el que han contado ya muchos otros filmes.

El director de cine Alejandro Amenábar y el alcalde Luis Barcala, en el rodaje de "El cautivo" en el castillo de Santa Bárbara. / / INFORMACIÓN

El castillo de Santa Bárbara de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Estos dos no son los únicos castillos que Amenábar ha utilizado para 'El cautivo': más allá de Alicante, de la provincia de Valencia se aparece el Castillo de Buñol, construido entre los siglos XI-XI y uno de los mejor conservados de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, la película muestra también la ciudad de Bocairent y su barrio medieval, cuyas callejuelas se transforman en el zoco de Argel para mostrar la vida cotidiana del momento.

Barrio medieval de Bocairent. / PERALES IBORRA

Un palacio de la Comunitat ha sido utilizado también para 'El cautivo', en concreto el Castillo-palacio de los condes/duques de Cervellón, en Anna (Valencia). Muchos llaman a esta construcción "la pequeña Alhambra valenciana" y es que el patio y sala árabes recrean el mundo decorativo de los musulmanes, asentados en este municipio a partir del siglo XII. Esta localización se ha utilizado para recrear interiores palaciegos con ornamentaciones propias de los espacios de Hasán Bajá y ambientes cortesanos.

Muchos llaman al Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón, en Anna, "la pequeña Alhambra valenciana". / Jose Aleixandre

Dos países, un mar

Nuestro mar, el 'Mare nostrum', tanto a un lado como a otro del mismo, es un escenario imprescindible de 'El cautivo', que además de Alicante y algunas localizaciones de Valencia se ha rodado en el propio Argel, donde se ambienta la película. La luz, los contrastes con los muros y piedra propios de las fortalezas pero también de los paisajes naturales de los barrancos, calas y playas alicantinas, conforman un escenario que retrata con fidelidad el entorno en le que Cervantes vivió su cautiverio.

'El cautivo' se trata de una producción hispano-italiana a cargo de importantes sellos como MOD o Himenóptero, que ya se encargaron de 'Los Otros' o 'Mar adentro'. Cuenta con la participación de Netflix, RTVE, RAI Cinema y con el apoyo de ICAA-Ministerio de Cultura, Eurimages y la Generalitat Valenciana.