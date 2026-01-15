Dos exposiciones que ver este fin de semana en Alicante

El color de National Geographic

Colores del mundo Lugar: Glorieta de Gabriel Miró, Orihuela (Arte en la calle) Fechas: Hasta el 20 de febrero

La Fundación la Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, presenta Colores del mundo, una muestra con 42 instantáneas de reconocidos fotógrafos de National Geographic que plasman en sus imágenes la paleta de colores existente en el planeta. La exposición profundiza en la importancia de cada color y en sus connotaciones, ya que difieren en función de cada país. En India y en Japón, el rojo significa pureza, mientras que en África es color de luto y en otros países se asocia a potencia y fuerza.

Las imágenes de fotógrafos como Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson o Jodi Cobb, entre otros, captan la esencia de paisajes, culturas y tradiciones de todo el globo, desde Papúa-Nueva Guinea hasta India pasando por Islandia, República Democrática del Congo, Chile o EE UU.

La muestra forma parte del programa Arte en la calle.

La exposición "Historia del Circo en Alicante" de Federico Menini. / INFORMACIÓN

Un recorrido por la historia del circo en Alicante

Historia del circo en Alicante Lugar: Teatre Arniches de Alicante Fechas: Visita guiada con Federico Menini el 17 de enero, a las 18.30 horas

El Teatre Arniches acoge la exposición Historia del Circo en Alicante de Federico Menini, un recorrido desde la creación de la Asociación de Circo Donyet Artit hace más de 25 años, hasta la actualidad; un camino de crecimiento del tejido profesional circense en Alicante, que se traduce en compañías, espacios de creación y festivales. La muestra relata esa evolución a través de fotografías, carteles, artículos de prensa y otros elementos que plasman los momentos más interesantes y significativos.