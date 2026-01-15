Fin de semana | Exposiciones
Dos exposiciones que ver este fin de semana en Alicante
La provincia recibe en Orihuela una muestra fotográfica con instantáneas de reconocidos fotógrafos de National Geographic y en Alicante una exposición que relata la evolución del circo
El color de National Geographic
Colores del mundo
Lugar: Glorieta de Gabriel Miró, Orihuela (Arte en la calle)
Fechas: Hasta el 20 de febrero
La Fundación la Caixa, en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela, presenta Colores del mundo, una muestra con 42 instantáneas de reconocidos fotógrafos de National Geographic que plasman en sus imágenes la paleta de colores existente en el planeta. La exposición profundiza en la importancia de cada color y en sus connotaciones, ya que difieren en función de cada país. En India y en Japón, el rojo significa pureza, mientras que en África es color de luto y en otros países se asocia a potencia y fuerza.
Las imágenes de fotógrafos como Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson o Jodi Cobb, entre otros, captan la esencia de paisajes, culturas y tradiciones de todo el globo, desde Papúa-Nueva Guinea hasta India pasando por Islandia, República Democrática del Congo, Chile o EE UU.
La muestra forma parte del programa Arte en la calle.
Un recorrido por la historia del circo en Alicante
Historia del circo en Alicante
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Fechas: Visita guiada con Federico Menini el 17 de enero, a las 18.30 horas
El Teatre Arniches acoge la exposición Historia del Circo en Alicante de Federico Menini, un recorrido desde la creación de la Asociación de Circo Donyet Artit hace más de 25 años, hasta la actualidad; un camino de crecimiento del tejido profesional circense en Alicante, que se traduce en compañías, espacios de creación y festivales. La muestra relata esa evolución a través de fotografías, carteles, artículos de prensa y otros elementos que plasman los momentos más interesantes y significativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Daniel Guzmán, del cine al punk: 'Vamos a mostrar en Alicante lo que no se debe hacer sobre un escenario
- Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
- Eder Sarabia, tras el Betis-Elche: 'Me he tomado diez tilas para no hablar del árbitro
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- El futuro de Zara: así se protegerá el edificio histórico incluido en su nueva tienda en Alicante
- Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos
- Los robos en el interior de vehículos en Alicante se disparan por las balizas
- Los policías sobre el presunto crimen machista de Alcoy: 'Parecía una película de terror