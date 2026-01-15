M-Clan se reúnen para celebrar su 30 aniversario con un concierto en La Vila Joiosa

M-Clan celebra en 2026 tres décadas sobre los escenarios con una gira especial que repasará sus grandes éxitos y mostrará su clásico rock en directo. La banda, que ha confirmado el regreso a la carretera a través de sus redes sociales, promete a sus seguidores “compartir momentos y, sobre todo, darlo todo en directo” tras un descanso que se ha prolongado en el tiempo y que ha servido a algunos de sus músicos para arrancar diversos proyectos en solitario.

Para esta celebración, la banda contará con una formación ampliada que incorpora una potente sección de vientos, reforzando su sonido característico. La alineación completa queda compuesta por Marcos Crespo (trombón), Ernesto Millán Sánchez (saxo), Iván del Castillo (trompeta), Ricardo Ruiz Pérez (guitarra), Carlos Tarque (voz), Lucas Albaladejo (teclados), Chapo González (bajo), Mara Rubio (guitarra) y Sergy (batería).

Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez repasarán sus tres décadas de música y rock and roll, ofreciendo un recorrido por los grandes éxitos y canciones menos conocidas que han convertido a la banda en un referente del panorama nacional. Un acontecimiento musical que tendrá parada en la tercera edición del Maror Festival de La Vila Joiosa, que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio en la playa de la Antoneta, donde compartirán cartel con otros nombres como La Fúmiga, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana o El Diluvi.

Un "último abrazo" a La Fúmiga

Uno de los momentos más destacados del festival será la actuación de La Fúmiga, que llega a La Vila Joiosa con su gira de despedida L’últim abraç. Con trece años de trayectoria, más de quinientos conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de reproducciones en Spotify, el grupo valenciano ofrecerá un espectáculo con una producción especial en la que la escenografía jugará un papel central, resumiendo la identidad musical y emocional de su carrera.

La Fúmiga se despide de los escenarios con una gira con parada en La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

Arrancaron su carrera como una banda de "charanga" que rendía tributo a sus ídolos. Sus primeros conciertos se vistieron de la música de bandas como La Gossa Sorda, Zoo o Aspencat; pero fue con su álbum Espremedors donde apostaron por una forma de reivindicar a través de la alegría y la diversión. Ahora, con tres discos a sus espaldas, han decidido decir adiós a una trayectoria musical que los ha encumbrado como líderes de una corriente musical que iba perdiendo a sus representantes, permitiendo rescatar ese sentimiento de rebeldía valenciana.

Desde Carlos Ares hasta Sanguijuelas del Guadiana

Por su parte, Carlos Ares llegará al festival con su segundo disco La boca del lobo tras recibir el premio al Mejor Álbum Pop en los últimos Premios MIN por su álbum debut, combinando pop alternativo con influencias folk y un directo que ha sido muy valorado por la crítica especializada. Canciones como Peregrino, Rocíos o Días de perros sonarán en la Marina Baixa para demostrar por qué se ha convertido en uno de los artistas más punteros de la música nacional actual.

Sanguijuelas del Guadiana, la banda revelanción del pasado año, en el Maror Festival / INFORMACIÓN

Y si hablamos de líderes de una generación, no podemos dejar de mencionar a Sanguijuelas del Guadiana, banda extremeña emergente que aportará en La Vila un sonido crudo y directo, consolidándose como una de las propuestas más personales del panorama nacional. De esta manera se confecciona un cartel con fuerte presencia de representantes de la Comunidad Valenciana, donde también destaca, por ejemplo, el regreso a los escenarios de El Diluvi, que ofrecerá su característico mestizaje de folk y compromiso social, con un directo que combina energía y reflexión.

Completan el cartel Cactus, Esther, Naina y Plan B DJ Set, configurando una programación que combina artistas consolidados y nuevas voces. De esta manera, se pone de relieve el compromiso del festival con la cultura, la lengua y la creación musical de proximidad. La celebración se desarrollará en un entorno natural único, donde la brisa del Mediterráneo y el sonido de las olas servirán de telón de fondo para los conciertos, convirtiendo la experiencia en algo más que un festival, sino en una invitación a descubrir La Vila Joiosa, su gastronomía, playas y patrimonio histórico.

La banda de l'Alcoià El Diluvi regresan a los escenarios / Lluck

Cómo comprar las entradas

Las entradas para la tercera edición de Maror Festival ya se encuentran a la venta a través de la página web oficial del Maror Festival (marorfest.com). El abono tiene un precio de 40 euros más gastos de gestión sin necesidad de comprar una pulsera extra para poder entrar y salir del recinto, práctica que se comienza a realizar en un notorio número de festivales. Además, la entrada de menores de dos años es completamente gratuita, aunque es necesario rellenar la autorización de menores incluida en la página web del festival.

Por otra parte, para los que quieran pagan un poco más para vivir la experiencia más especial, la organización ha sacado una tirada de abonos VIP por 50 euros más gastos de gestión que permiten el acceso a una zona especial y segmentada, delante del escenario, con entrada exclusiva a barras y aseos propios, evitando así las grandes colas. También hay unas entradas especiales para gente con movilidad reducida (PMR).