Las pequeñas salas toman ventaja

Doble sesión musical con Alicante en el punto de mira

La Sala Euterpe retoma este fin de semana la programación de música en directo con dos conciertos protagonizados por artistas alicantinos. Hoy viernes, a partir de las 22 horas, actuará Sra. Robinson, el proyecto liderado por Raúl Escribano que combina calidez y energía para contar historias a través de canciones y que llega a Alicante tras presentar por todo el país su último trabajo, Cierra al salir, mientras que mañana sábado, a la misma hora y en el mismo espacio, será el turno del cantautor local Raúl Abreu, que interpretará nuevos temas como No me olvides o Sirenas de ciudad, con su personal estilo que fusiona la canción de autor con influencias de country y folk y letras directas que lo sitúan como una de las promesas de la escena nacional. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Entradas agotadas para disfrutar de Beret en La Nucia

El Auditorio de La Nucia acoge mañana sábado, a las 19 horas, el concierto de Beret, uno de los artistas más destacados del panorama actual gracias a discos como Prisma, Resiliencia y el reciente Lo bello y lo roto, junto a éxitos como Lo siento o Vuelve en una trayectoria que arrancó con grabaciones caseras subidas a YouTube y que hoy suma varios discos de oro y platino y colaboraciones con figuras como Pablo Alborán o Vanesa Martín, además de un último trabajo en el que ha ampliado registros junto a artistas de estilos diversos como Diegote, Morodo o SFDK. El artista ha confirmado que ha agotado todas las entradas para este concierto, que será su primera actuación del año. Auditorio de La Nucia.

Una mirada al indie-pop desde lo acústico y eléctrico

El grupo Mäbu presentará este domingo, a las 19.30 horas, en El Refugio del Poeta de Elche su nuevo disco El sonido de una tierra escondida, un trabajo que condensa el universo emocional y musical de la banda a través de canciones donde conviven lo acústico y lo eléctrico, la calma y la tempestad, y que da el pistoletazo de salida a una extensa gira nacional con la que el proyecto liderado por María, hija de Sergio y Estíbaliz, celebra sus 17 años de trayectoria consolidándose como una de las propuestas con mayor personalidad del indie-pop español. El Refugio del Poeta, Elche.

Mäbu llega a Elche para presentar su nuevo disco en directo. / INFORMACIÓN

Noche de heavy metal en Alicante con los míticos Muro

La sala Marearock celebra mañana la quinta edición del Mediterranean Metal Maniacs Fest a partir de las 22 horas, con un cartel de auténtico lujo para los amantes del heavy metal: los veteranos Muro, pioneros del speed metal en España desde los años 80; Squalor, liderados por Adan Wize, que combinan thrash metal con fuerza y personalidad propia; y Smoulder, con la potente voz de Sara, que ofrece un heavy metal épico inspirado en grandes novelas de fantasía, en un espectáculo que promete intensidad y calidad sobre el escenario.

Muro, uno de los clásicos del heavy metal nacional, en Alicante. / INFORMACIÓN

Una cita que se suma a la velada especial que se realizará hoy viernes, también a las 22 horas, donde el director y actor Daniel Guzmás se subirá al escenario de la Sala Marearock con su grupo Presbicia para realizar un homenaje a La Polla Records. No estarán solos, pues estarán acompañados de Algazara, compuesto por varios de los integrantes de Mugroman, que llevarán a cabo un tributo a Reincidentes. Sala Marearock, Alicante.

Una mirada íntima al universo de Jon López en Alicante

Tras dos años alejado de los escenarios y centrado en la composición introspectiva, Jon López, conocido como El nieto del cartero, deja por un momento su vertiente periodística y presenta su proyecto más personal hoy, a las 20.30 horas, en el Söda Bar de Alicante. Con una carrera que incluye experiencias en bandas como Täntra, Miss Korea, Syrah o Cenote Azul, López ofrecerá un repertorio renovado donde fusiona su literatura incisiva con su visión de la vida, mostrando el sonido crudo de las canciones que formarán su primer álbum en solitario, en un concierto exclusivo para 50 asistentes. Söda Bar, Alicante.

Duelo a golpes con Le Grand Miercoles y Los Turanga

El Búnker abre sus puertas en 2026 con un duelo de ritmos instrumentales que se decidirá a los puntos mañana sábado. En la esquina azul, Le Grand Miercoles aportará su lado más jamaicano con ritmos que oscilan entre el reggae y el ska, con cambios de tempo que harán que sus canciones sean un cúmulo de sensaciones, y con dos nuevos temas bajo el brazo.

Los Turanga, durante una actuación el pasado año en La Revuelta. / INFORMACIÓN

En la esquina roja, los alicantinos Los Turanga darán derechazos con su surf característico presentando su EP Canciones para un guateque. El Búnker, Alicante.

Un tributo a Linkin Park en homenaje a su álbum debut

La Sala The One se prepara para celebrar hoy el 25 aniversario de Hybrid Theory con un concierto tributo a Linkin Park. Los asistentes podrán disfrutar del álbum completo interpretado en directo por la banda Linkoln Park, junto a otros grandes éxitos de la banda californiana, en una noche pensada para reunir a los fans y revivir la energía que convirtió a Linkin Park en un fenómeno global. La velada comenzará con un showcase de Kristóf7s, artista de loop station, beatboxer y dos veces campeón mundial, que ofrecerá un set electrónico innovador reinterpretando clásicos del rock, punk y metal. Sala The One, San Vicente del Raspeig.