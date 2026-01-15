¿Tienes una película? El Festival de Cine de Elche abre el plazo de inscripción para su 49ª edición

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche se acerca al medio siglo de vida y celebra su 49ª edición del 10 al 17 de julio en el Hort del Xocolater y en la playa de Los Arenales. Organizado por la Fundación Mediterráneo, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel, el certamen abre el plazo de inscripción, activo hasta el 15 de marzo de 2026, a través de la web oficial festival y de las plataformas Movibeta y Festhome.

En esta nueva edición, el festival reafirma su compromiso con la promoción y difusión del cine independiente en formato corto, consolidándose como un espacio de referencia para la exhibición y el reconocimiento del talento emergente en las categorías de ficción, documental y animación, categorías en las que es certamen calificador para los Premios Goya.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha subrayado que "el Festival de Cine de Elche representa una apuesta firme por la creación cinematográfica independiente y por el cortometraje como espacio de libertad, experimentación y mirada crítica. Tras casi medio siglo de trayectoria, sigue siendo un punto de encuentro imprescindible para creadores y público, y una plataforma de proyección para nuevas voces del cine contemporáneo”.

Además de las proyecciones de la Sección Oficial de cortometrajes, el certamen desarrollará un amplio programa de actividades paralelas, que tendrán lugar del 1 al 16 de julio de 2026, reforzando su vocación cultural y su apertura a la ciudadanía. Entre ellas destaca, un año más, el ciclo Óperas Primas para primeros largometrajes, creado en 2022, con el que el festival inicia su programación.

Novedad: intérpretes en lengua de signos

Este ciclo incluye la presentación, proyección y posterior coloquio con directores y directoras noveles de una selección de largometrajes que han destacado a lo largo de la primera parte del año 2026, convirtiéndose en un espacio de diálogo entre cineastas emergentes y público. Como novedad, y en coherencia con los fines fundacionales del Festival como evento abierto e inclusivo, las proyecciones de Óperas Primas serán accesibles, y tanto la presentación como el coloquio posterior a la proyección contarán con la participación de una intérprete de lengua de signos, facilitando el acceso universal a la actividad.

Premios que ascienden a más de 15.000 euros

En esta 49ª edición, la dotación económica total de los premios asciende a 15.500 euros, repartidos entre las distintas categorías. Asimismo, se consolidan los premios incorporados en la pasada edición para reconocer el talento creativo y artístico en áreas específicas del trabajo cinematográfico. De este modo, el Festival volverá a otorgar los galardones a la Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion, todos ellos dotados con el Trofeo Dama, reforzando así el reconocimiento integral de los profesionales que hacen posible el cine independiente.

En este sentido, Alejandro Cano, coordinador del Festival de Cine de Elche, ha señalado que "el objetivo del Festival es seguir creciendo como un espacio de descubrimiento y visibilidad para el cine en corto, manteniendo un alto nivel de calidad en la selección y cuidando tanto la experiencia del público como la proyección profesional de los creadores". Cano ha añadido que "la condición de festival calificador para los Goya convierte a Elche en una cita estratégica dentro del calendario cinematográfico nacional".

Proceso de inscripción

Los cortometrajes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases, entre ellos una duración máxima de 30 minutos y una fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de las plataformas Movibeta y Festhome hasta las 23:59:59 horas del 15 de marzo de 2026.

Algunas fechas a tener en cuenta

La Fundación Mediterráneo dará a conocer la Sección Oficial del Festival a partir del 19 de mayo de 2026. Los cortometrajes seleccionados se proyectarán del 10 al 16 de julio, culminando el certamen con la Gala de Clausura y entrega de premios, que tendrá lugar el 17 de julio de 2026.

Un Jurado de Selección elegirá de entre todos los trabajos que se presenten al certamen, aquellos que considere más cualificados para formar parte de las distintas Secciones Oficiales del Festival, y su decisión se conocerá en torno al 19 de mayo de 2026.

El Jurado de Calificación, compuesto por diferentes personalidades del mundo del cine y la comunicación, dará a conocer su veredicto en el acto de clausura del certamen, el viernes 17 de julio de 2026. Los premios que se concederán son:

PREMIO “FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO” AL MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN . Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama.

. Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama. PREMIO “CIUTAT D´ELX” AL MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL . Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama.

. Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama. PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN . En cualquier nacionalidad. Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama.

. En cualquier nacionalidad. Está dotado con 3.000 euros y Trofeo Dama. PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE INTERNACIONAL , en cualquier categoría y perteneciente a cualquier nacionalidad (no España). Dotado con 2.000 euros y Trofeo Dama.

, en cualquier categoría y perteneciente a cualquier nacionalidad (no España). Dotado con 2.000 euros y Trofeo Dama. PREMIO FES CURT AL MEJOR CORTOMETRAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA, dotado con 1.500 euros y Trofeo Dama.

dotado con 1.500 euros y Trofeo Dama. PREMIO "CINECLUB LUIS BUÑUEL" AUTOR NOVEL , dotado con 1.500 euros y Trofeo Dama. Podrán optar tanto autores españoles como internacionales que hayan realizado hasta su tercer cortometraje.

, dotado con 1.500 euros y Trofeo Dama. Podrán optar tanto autores españoles como internacionales que hayan realizado hasta su tercer cortometraje. PREMIO "HORT DEL XOCOLATER" DEL PÚBLICO , dotado con 1.500 euros y Trofeo Dama. Será elegido el cortometraje que más votos haya recibido del público asistente a las proyecciones de la Sección Oficial en el Hort del Xocolater entre el 10 y el 16 de julio de 2026.

Además, se otorgarán los siguientes Premios especiales (Trofeo Dama):

Premio a la Mejor Dirección.

Premio Mejor Actriz.

Premio Mejor Actor.

Premio Mejor Guion.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche.