Treinta nuevos motivos para ir este año al Teatro Principal de Alicante

Después de batir récords de taquilla y espectadores en 2024 y a falta de conocer las cifras de 2025, el Teatro Principal de Alicante arranca la nueva temporada de 2026 con una oferta de 66 espectáculos hasta junio, de los que ya se presentó un avance el pasado mes de diciembre y este jueves la directora del coliseo, Mª Dolores Padilla, junto a la concejal de Cultura Nayma Beldjilali y la representante del Banco Sabadell Ana Ponsoda, ha dado a conocer la treintena restante programada para el segundo trimestre del año.

Aunque en la programación de enero a junio se contempla un predominio del teatro, en la que está por venir de abril a junio hay mayor presencia de conciertos de música (11) y actuaciones de humor (10) que de teatro (8) intentando equilibrar "una oferta atractiva también para niños y jóvenes, variedad y mucha calidad, con grandes nombres de directores actores y actrices y las mejores producciones", ha indicado Padilla, a quien han felicitado Beldjilali y Ponsoda por las buenas cifras obtenidas.

"Mamma Mia!" aterriza el 22 de enero Antes de anunciar la próxima programación, Nayma Beldjilali ha recordado que el Teatro Principal de Alicante recibe este mismo mes el musical de mayor éxito en Alicante, Mamma Mia!, que ahora vuelve en una versión renovada con 38 funciones que se representarán del 22 de enero al 22 de febrero y del que ya se han vendido más de 17.000 entradas. En total, cinco semanas programadas en el coliseo alicantino, una de las producciones con más semanas en cartel anunciadas, solo superada por la anterior versión de Mamma Mia! de 2017, protagonizada por Nina, que permaneció un total de siete semanas tras prorrogar su estancia.

Entre las próximas obras teatrales que llegan a Alicante destaca la nueva producción de Barco Pirata y el Centro Dramático Nacional, Constelaciones (12 de abril), una obra de Nick Payne dirigida por Sergio Peris-Mencheta, que retrata la relación de una pareja a través de la física cuántica y la teoría de los universos paralelos, seguida de la "comedia de miedo" de Joel Joan y Héctor Claramunt, Escape Room (19 abril), dirigida por Xavi Mira, que pone a prueba la amistad de dos parejas.

La danza llega en abril con "Paisajes humanos" / INFORMACIÓN

Contuinuando con las relaciones sentimentales, Imanol Arias y María Barranco dan vida a un matrimonio de larga convivencia que se plantea decirse todo sin callarse en la "comedia deliciosa" Mejor no decirlo, (25 y 26 de abril) de Salomé Lelouch, y La mujer rota (8 mayo), de Simone de Beauvoir, llega encarnada por Anabel Alonso y dirigida por Heidi Steinhard, mientras la reconocida compañía La Joven representa con 9 actores Un monstruo viene a verme (14 mayo), basada en la novela de Patrick Ness y de la que Juan Antonio Bayona hizo su versión cinematográfica.

La vida extraordinaria con Malena alterio y Carmen Ruiz / Javier Naval

La pasión infinita (17 de mayo), de José Troncoso, cuenta con Pepón Nieto, Claudio Tolcachir y Ana Labordeta en esta obra donde no todos los sueños se cumplen, a la que sigue la obra de Florian Zeller La verdad (22 mayo), protagonizada por Joaquín Reyes y Natalie Pinot, bajo dirección de Juan Carlos Fisher, que también aborda las relaciones de pareja desde la comedia intrigante, y termina el 6 de junio con La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi, con Malena Alterio y Carmen Ruiz que interpretan a dos amigas.

Del humor de Ernesto Sevilla al de Patricia Espejo y Monaguillo

Enrique Piñeyro (chef, piloto, autor y actor italo-argentino) inicia el apartado del humor con Volar es humano, aterrizar es divino (11 abril), que incluye una cabina de avión a escala real y un gran despliegue visual, junto a Ernesto Sevilla y su último show, Yo literal (17 y 18 abril) con sus particulares reflexiones; Alejandro Riaño con Nadie lo hace como Juanpis lo hace (22 abril); David Domínguez con El raro de los 90. Las risas continúan (2 mayo); No me toques el cuento (24 mayo), de Olivia Lara; o el regreso de Jordi Meca y su espectáculo Yo sobreviví a la EGB (24 mayo).

Rafa Maza en "Fabiolo Connection" / MARCOS CEBRIÁN

La comedia sin filtros sigue con Héctor de Miguel (Quequé) y su equipo de Hora Veintipico de la Ser, que presenta sobre las tablas su show Hora treintaipico (29 mayo); también con Carla Galeote, Patricia Espejo y Júlia Salander, que presentan Hasta el (ch)ocho-M (27 mayo); Rafa Maza como el pijo más irreverente del continente en Fabiolo Connection (5 junio) y Monaguillo con su paseo por la infancia en Efectiviwonder (12 junio).

Conciertos de orquestas, tributos y danza

La música arranca con un clásico: el grupo Fórmula V (9 abril), padres de canciones que perduran como La Fiesta de Blas o Eva María; Francisco y Tamara se unen en Únicos (24 abril); Día Internacional del Jazz (30 ,abril); Paco Candela (7 mayo) celebra treinta años de carrera; los alicantinos Alabadre y el Orfeón Cantábile presentan Alma Mediterránea 7 (10 de mayo); la Orquesta Barroca Valenciana dirigida por Manuel Ramos actúa en la Gala de la Cultura del Ateneo (20 mayo).

La OJPA dirigida por Fran Maestre / INFORMACIÓN

Los tributos musicales se suceden: a la banda de Mark Knopfler con Dire Straits 40th Anniversary (28 mayo); a los Beatles con Abbey Road (31 mayo) y a Mike Oldfield con Tubular Bells by Opus One (4 junio). La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, además de sus dos conciertos anuales, ofrece dos más destinados a escolares de centros educativos el 20 y 21 de abril con Los coles con la OJPA y la zarzuela llega con Materlírica España y La del manojo de rosas (23 abril).

La danza cuenta con dos funciones: el 8 de abril, Paisajes humanos de la compañía Alicia Soto-Hojarasca, y el 30 de abril, dentro de Abril en Danza, con la premiada La Quijá de la formación Paloma Muñoz-Sibera Danza.

Entradas ya disponibles

Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves, a las 12 horas, por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. Taquilla en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web en tres idiomas: www.teatroprincipaldealicante.com.