Alicante vive un "boom" de rodajes de "realities" internacionales: de uno a siete en dos años

A Place in the Sun (Un lugar bajo el sol) es un veterano programa de Channel 4 donde parejas británicas deciden cambiar el gris de Gran Bretaña por el sol en el extranjero y lleva grabando episodios en Alicante desde los últimos cuatro años. Según los datos facilitados por Alicante Film Office, que gestiona los permisos y servicios para rodajes audiovisuales en la ciudad, este fue el único programa internacional de telerrealidad que se grabó en Alicante en 2023, mientras que en 2024 fueron dos -A Place in the Sun y I Escaped to the country, de la BBC británica- y en 2025 la cifra ascendió a siete producciones de realities o docu-realities, todos de cadenas extranjeras salvo una.

Televisiones de Reino Unido, Alemania, Suecia, Hungría y Holanda han viajado durante el pasado año hasta Alicante -que acogió un total de 54 producciones audiovisuales- para grabar algún programa con sus participantes en la Costa Blanca. Desde Alicante Film Office, dependiente de la Concejalía de Turismo, han indicado que la media de estancia por rodaje de programa en la ciudad son 4 o 5 días y que en ocasiones se desplazan a otras localidades de la provincia. La búsqueda de vivienda, la convivencia o la experiencia de vacaciones en Alicante son los ejes sobre los que pivotan estos programas.

Anuncio en la web del programa de la BBC "I Escaped to the Country" grabado en Alicante / INFORMACIÓN

Es el caso de A Place in the Sun, que en la web del programa de Channel 4 ya anuncia un episodio de emisión este año grabado en la zona norte de la provincia. Este programa sobre estilo de vida trata de encontrar la propiedad perfecta para ciudadanos británicos en el mercado extranjero, donde el presentador les informa de varias posibilidades en zonas del sur de Europa, en respuesta al aumento de ciudadanos de este país que compran viviendas fuera de sus fronteras.

El programa I Escaped to the Country, que se emite en la BBC One, no tiene esa búsqueda de vivienda como fin sino que muestra los lugares donde sus compatriotas se han asentado. "Los espectadores podrán ver la encantadora casa de la pareja y el vibrante entorno de Alicante. El episodio destacará las alegrías y los desafíos de mudarse a otro país, mostrando cómo esta pareja ha adoptado su nuevo estilo de vida", se indica en el resumen de un episodio emitido en 2025.

De granjeros que buscan esposas a adolescentes que conviven

En febrero del pasado año se grabó Move me, de una televisión alemana, en la que se seguía la misma línea de ver cómo se afrontaba una mudanza a Alicante, mientras en mayo llegó Los vecinos de la casa de al lado, reality show de Mitele Plus producido por Bulldog TV donde parejas con cuentas pendientes conviven en apartamentos.

Programa de la televisión húngara RTL "Házasodna a gazda", donde granjeros buscan esposas / INFORMACIÓN

Entre mayo y junio se desplazó el canal RTL de Hungría con un programa similar a Granjero busca esposa, llamado Házasodna a gazda, cuyo premio a los concursantes era disfrutar de una estancia de varios días en Alicante. Otra televisión holandesa grabó en septiembre un docu-reality con personas con alzhéimer que viajaron a Alicante y Benidorm para probar experiencias sensoriales, indican desde la Film Office, mientras una productora sueca, ITV Studios, también se desplazó a Tabarca y Alicante para filmar a dos personas que vienen a España a vivir.

El canal alemán ZDF grabó en octubre en Alicante un programa sobre jóvenes que se emancipan de sus padres / INFORMACIÓN

Por último, el canal de televisión alemán ZDF visitó el pasado mes de octubre la provincia durante una semana para grabar un programa, Die WG, donde cinco jóvenes se emancipan en una villa y aprenden a vivir en grupo. Durante ese tiempo -tres días se rodaron en Alicante- los concursantes también dieron clases de surf, recogieron uva, disfrutaron en un parque de atracciones y visitaron las fiestas de Moros y Cristianos.

Posibles causas del auge de producciones internacionales

Desde Alicante Film Office atribuyen este incremento "sustancial" en el rodaje de realities a varias posibles causas. "Por un lado, la ciudad ha entrado en los últimos años en los circuitos para rodajes de la industria audiovisual, lo que atrae no sólo grandes producciones de cine o series, sino también documentales, anuncios comerciales y programas de televisión. Sin duda, las condiciones climatológicas en Alicante funcionan como un 'seguro' para muchas productoras, lo que unido a la diversidad de paisajes urbanos y naturales es un factor importante", argumentan desde la entidad, que añaden que "también tiene su peso la promoción turística de Alicante en el extranjero, que provoca no sólo que vengan más turistas a visitarnos sino también a posicionar la imagen de la ciudad".

Durante el primer semestre de 2025 llegaron 437.738 extranjeros a Alicante, lo que supone un 21% más que el mismo periodo del año anterior y prácticamente el 80% del acumulado total del año. Los más numerosos fueron los británicos, seguidos de franceses, polacos, alemanes y suecos, indican desde la Concejalía de Turismo.