Benissa en Corto lanza las bases de su segunda edición

Después del éxito logrado en su primera edición, Benissa en Corto continúa su andadura junto al Ayuntamiento de Benissa y lanza las bases de la segunda convocatoria del festival de cine, una iniciativa cultural que vuelve a apostar por el talento audiovisual y la promoción del cine en formato corto.

El certamen, que se celebrará este año del 31 de agosto hasta el 6 de septiembre, tiene como objetivo fomentar la creatividad cinematográfica, apoyar a nuevos realizadores, directores y acercar el cine al público en general, como ha destacado el director de Benissa en Corto, Pedro Font.

Según se recogen en las bases publicadas en la web del festival, el plazo de presentación será desde el 15 de enero al 15 de marzo. Los cortometrajes serán de temática libre, con una duración máxima de 30 minutos y de ámbito nacional y autonómico, realizados desde el 1 de enero de 2025 al 15 de marzo de 2026.

Font ha explicado que la inscripción se realizará únicamente online a través de la plataforma Movibeta teniendo un coste de 5€ por cortometraje.

En cuanto a las obras que se presenten, ha apuntado, "serán visionadas por el comité de selección y premiadas por un jurado profesional, salvo el del público votado por el público. La entrega de premios se realizará en la gala de clausura".

Once premios que suman 7.300 euros

El festival contará con un total de once premios: Premio Madrina o Padrino del Festival (1.000€); 1º Premio nacional (1.500€); 2º Premio nacional (1.000€); 3º Premio nacional (500€); 1º Premio Comunitat Valenciana (1.000€); 2º Premio Comunitat Valenciana (500€); mejor actor (500€) y mejor actriz (500€). A todos estos premios se les entregará también una estatuilla de Pere Bigot.

Foto de familia de los premiados en la primera edición de Benissa en Corto / Vicente Bolufer

Además, el Premio Igualdad recibirá 500€ más una estatuilla de Eva Pinera, mientras el Premio del público recibirá 500€ y una estatuilla de Pere Bigot y habrá una mención especial dotada con 300€ y una cerámica de Eva Pinera

Fechas y diferentes escenarios

La segunda edición de Benissa en Corto tendrá lugar este año desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre en diferentes escenarios culturales de la localidad, como la playa de La Fustera, para acercar el mundo del cine a la costa, y también en el centro urbano de la localidad.

Esta aventura cinematográfica nació el pasado año con Pedro Font, la actriz benissera María Mas y el locutor de radio y guionista, Raúl Martínez.