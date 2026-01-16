Irán, la Alemania nazi, Argentina y otras influencias históricas en el Gilead de 'El cuento de la criada'

Margaret Atwood publicó ‘El cuento de la criada’ en 1985, y, como ha afirmado la autora a lo largo de entrevistas y encuentros, todos los sucesos que aparecen en esta distopía feminista están basados en casos reales. “No inventé nada. Solo puse todo junto en un solo lugar”, comentó sobre el relato. Y es que, analizada en profundidad, cada elemento opresivo de la teocracia de Gilead tiene un precedente histórico, una de ellas la revolución islámica de 1979 en Irán, aunque no es la única. Ahora, con las protestas del pueblo iraní, y en especial de sus mujeres, contra el régimen teocrático, el mundo de

El caso de Irán y Gilead en la novela

Antes de la llegada del poder del Ayatolá Jomeini a Irán el país gozaba una situación para nada similar a la actual: las protestas actuales son consecuencia de la represión directa impuesta en Irán en 1979. La república teocrática impuso estrictas leyes que se reflejan también en la novela de Atwood y de la noche a la mañana las mujeres tenían prohibido mostrar el cabello en público, se las obligó a llevar velo y perdieron todas sus libertades básicas. Atwood apuntó sobre este tema cómo “en cuestión de meses” la vida de las iraníes cambió radicalmente, principal germen de la novela ‘El cuento de la criada’.

Atwood utiliza el elemento metaficcional de las “notas históricas” dentro de la novela para ambientar, en el año 2195, un congreso académico de historiadores que analizan retrospectivamente el régimen de Gilead. Dentro de este congreso ficticio, se cita un documento llamado “Irán y Gilead: dos monoteocracias de finales del siglo XX”.

Según denuncia Amnistía Internacional, "las mujeres y las niñas en Irán se enfrentan a un renovado ataque contra sus derechos humanos, calificado de “guerra contra las mujeres” por defensores y defensoras de los derechos humanos y usuarios y usuarias de redes sociales iraníes. Desde mediados de abril de 2024, cuando las autoridades anunciaron la implementación de una nueva campaña de ámbito nacional denominada “Plan Noor” (Plan Luz), las fuerzas de seguridad han intensificado en todo el país sus medidas violentas para hacer cumplir la obligación de usar velo". Las últimas semanas se han intensificado las protestas, respondidas por parte del régimen con gran violencia: apagón de redes de comunicación y centenares de muertos.

Alicante se manifiesta en apoyo al pueblo iraní / Rafa Arjones

Control reproductivo: del nazismo a los bebés robados

No es ningún secreto que otro pilar fundamental en la distopía de el cuento de la criada es el control de la maternidad y la crianza: usar a las mujeres como vasijas, como ganado. Más allá del enfoque feminista del relato en el que pasar por encima de la maternidad habría sido negar parte esencial de la arquitectura del patriarcado, Atwood se apoyó en casos ocurridos en diversos regímenes fascistas. Programas como el ‘Lebensborn’ durante la alemania nazi para “perpetuar la raza pura” alentaban a mujeres que consideraban “racialmente adecuadas” a tener descendencia con miembros de las SS, mientras que se practicaban esterilizaciones forzadas y se exterminaba a aquellas personas consideradas “no aptas”.

Atwood tambiéntomó nota de las políticas del dictador Nicolae Ceaușescu en Rumanía en los años 80, que obligaban a las mujeres a tener al menos cuatro hijos y las sometían a pruebas de embarazo mensuales, llenando los orfanatos de bebés no deseados. Ceaușescu dictaminó que las mujeres debían tener hijos puesto que, como llegó a declarar, “el embrión humano es propiedad de toda la sociedad”, o, lo que es igual: los cuerpos de las mujeres pasaban a ser propiedad del Estado.

En redes sociales Atwood llegó a afirmar que otra de sus fuentes de inspiración fue la dictadura argentina (1976–1983):“Una de mis fuentes para The Handmaid’s Tale fue la Argentinabajo el gobierno de los Generales. Tantas mujeres fueron asesinadas y sus hijos robados”, comentó el pasado 2018 en Twitter. Estos hechos resuenan en la novela cuando los bebés de las Criadas son entregados a las familias poderosas del régimen: un hecho que, aunque la autora no ha citado directamente, también ocurrió en España durante décadas de dictadura franquista hasta bien entrados los años ochenta.

Del puritanismo de Salem al fundamentalismo moderno

Occidente y Norteamérica no han estado exentos de episodios de fanatismo religioso, particularmente esta última, donde durante el siglo XVII se llevó a cabo de una de las atrocidades fundamentalistas más retratadas en el cine: los juicios de Salem. Este hecho histórico ha acuñado expresiones tan utilizadas como “caza de brujas”, aunque esta sí tuvo consecuencias reales. Atwood estudió la Nueva Inglaterra puritana y la caza de brujas de Salem de 1692, donde cualquier mujer independiente -o poco conveniente en un momento determinado- eran acusadas de brujería, perseguidas y ejecutadas bajo acusaciones totalmente infundadas.

Margaret Atwood, autora de 'El cuento de la criada'. / -

Este modelo de represión y castigo contra cualquier mujer que desafíe lo más mínimo a las normas o se rebele contra el orden machista es la esencia principal de El cuento dela criada. De hecho, la propia autora dedicó la noevla a Mary Webster, una antepasada suya acusada de brujería en 1683. Webster fue acusada de brujería en Connecticut en 1693. Webster fue ahorcada, pero sobrevivió milagrosamente y quedó en libertad. El libro también está dedicado a Perry Miller, profesor experto en puritanismo norteamericano y director de Estudios Estadounidenses en Hardvard, donde estudió la autora.

La cita de Simone de Beavoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados” asienta el contexto de ‘El cuento de la criada’, en el que la autora sabe que no necesita viajar al pasado para poner sobre la mesa la posibilidad de esta distopía. En ello consiste, al fin y al cabo, este propio género literario que mira al pasado e imagina en el futuro para recordar al lector que, para la justicia y el progreso, es imprescindible tener memoria.