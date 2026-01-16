¿La Oreja de Van Gogh actuará en el Benidorm Fest? Estas son las teorías

Hay dos formas de saber que el Benidorm Fest está a punto de entrar en modo “evento”: cuando RTVE suelta un nombre que lo cambia todo… y cuando el eurofandom empieza a atar cabos. En las últimas semanas han ocurrido las dos cosas. Chanel volverá al festival como artista invitada en la gran final, un regreso cargado de simbolismo, y, desde entonces, una pregunta no deja de sonar en los grupos y timelines: ¿y si La Oreja de Van Gogh también aparece en Benidorm?

De momento, la respuesta honesta es simple: no está confirmado. Pero el debate eurofan tiene razones, y un precedente televisivo muy reciente, que explican por qué el nombre está circulando tanto.

Lo único oficial por ahora: Chanel vuelve y RTVE promete “algo muy grande”

Chanel vuelve al Benidorm Fest. Y no lo hace con una actuación cualquiera. RTVE la ha presentado como "icono" del festival y promete que su show será uno de los grandes momentos de la edición. Estará en la final, sí, pero también en el ensayo general, ese donde el fandom más entregado afina la lupa.

Para los eurofans, el mensaje es claro: esto no es solo música, es relato. Chanel regresa no solo a cantar, sino a ocupar el lugar que muchos creen que nunca debió perder. Y con ello, el Benidorm Fest refuerza su narrativa de memoria, reconciliación y orgullo pop.

El antecedente que muchos recuerdan: la ausencia de ‘Clavaíto’

La historia reciente también pesa. En 2024, Chanel cargó públicamente contra RTVE por no invitarla a interpretar ‘Clavaíto’ en el Benidorm Fest, pese a que Abraham Mateo sí actuó en solitario con el tema, uno de los éxitos del momento. La artista calificó la decisión como una “falta de respeto” hacia ella y hacia los eurofans, y expresó su enfado en redes sociales durante la misma noche de la final.

Chanel expresó su malestar en Threads tras no ser invitada a interpretar ‘Clavaíto’ en el Benidorm Fest 2024. / INFORMACIÓN

Aquello dejó heridas. Su regreso ahora no se lee como un gesto casual, sino como una reconciliación pública y medida. Chanel vuelve, sí, pero también RTVE parece querer cerrar un capítulo pendiente. En un año sin Eurovisión, los relatos son oro para asegurar la continuidad, y este suena a cierre con fuegos artificiales.

Por qué el nombre de La Oreja de Van Gogh entra en la conversación

¿Y qué pasa con La Oreja de Van Gogh? Aquí no hay comunicado oficial, pero sí un contexto que ha hecho sonar su nombre con fuerza.

RTVE fue el canal elegido para lanzar el regreso del grupo con Amaia Montero, estrenado justo antes de las Campanadas de La 1. Una franja premium, cuidadosamente planificada. En televisión, ese tipo de movimientos no se hacen por casualidad: suelen formar parte de acuerdos más amplios, con visibilidad múltiple.

Por eso, algunos fans, y no tan fans, han empezado a leer entre líneas. ¿Y si ese reencuentro musical con la audiencia nacional era solo el primer acto? ¿Y si el escenario de Benidorm fuese el siguiente?

No hay confirmación, pero tampoco faltan ingredientes para la teoría.

Chanel como pieza central del nuevo Benidorm Fest

Chanel ya está dentro. ¿Y lo demás? Silencio oficial. Pero en el Benidorm Fest, cuando el fandom empieza a hilar pistas, las teorías no son solo teorías: son parte del espectáculo. Queda margen para las sorpresas, para los regresos y para esa magia que llega cubierta de brillibrilli . Aunque también podría pasar lo de siempre: que todo esto se quede en un hilo de X, un audio de TikTok o una playlist sospechosa.

O en el sueño de Resines. O en ese episodio 9 de Stranger Things que nunca existió.

¿Lo mejor del Benidorm Fest? A veces no es lo que pasa en el escenario, sino lo que te montas tú en la cabeza antes de que ocurra. Y si al final no aparece LODVG, no pasa nada. Como buenos eurofans, ya tenemos preparada una teoría para explicarlo.