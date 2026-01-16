El MUBAG proyecta una exposición junto al Museo de Diseño de Milán
El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, se ha reunido esta mañana con el director del Museo de Diseño de Milán, Andrea Cancellato para proyectar una exposición conjunta que unirá arte y diseño industrial en el Museo de Bellas Artes de Alicante. El insigne gestor cultural italiano ha sido recientemente reconocido con el título de Mejor Presidente del año 2025, otorgado por la prestigiosa revista italiana de arte y cultura Artribune, por su labor al frente de dos relevantes instituciones, como son la federación italiana Federculture, de la que es presidente, y el museo milanés.
El encuentro ha supuesto una primera toma de contacto con el equipo del museo alicantino, dirigido por Jorge A. Soler, y el espacio expositivo del Palacio Gravina para poner en marcha el proyecto de colaboración en la organización de una exposición que unirá las obras de la vanguardia artística del MUBAG con el diseño, representado por una selección de piezas de mobiliario y diseño industrial de la colección del Museo del Diseño de Milán, ambas centradas en el siglo XX.
Además, esta muestra inaugurará el nuevo espacio del MUBAG de la planta baja, en el que están a punto de comenzar las obras, y será una de las acciones dentro de un programa especial que está preparando el museo para celebrar su 25 aniversario, que se cumple este año (el museo fue inaugurado el 14 de diciembre de 2001).
