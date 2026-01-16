Noche de ópera en Novelda: toda la información sobre el recital lírico

La música vuelve a ser el centro en la agenda cultural noveldense en 2026. El Festival Internacional de Música de Novelda ha programado para el sábado 17 de enero un recital en el Auditorio del Conservatorio Mestre Gomis que, bajo el título de Noche de ópera, contará con la participación de dos destacados intérpretes alicantinos: la soprano biarense Teresa Albero y el pianista y pedagogo Jesús María Gómez, actual director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá.

La actuación, que dará comienzo a las 19 horas, propone un recorrido por algunas de las grandes arias de ópera y canciones de compositores como Puccini, Verdi, Wagner, Fauré, Massenet y Debussy, en un repertorio accesible para todos los públicos, combinando emoción y ligereza con la intención de sumergir al oyente en el universo lírico. Este enmarca dentro del ciclo La Nostra Terra, una iniciativa que apuesta por poner en valor el talento musical de la provincia de Alicante.

Teresa Albero: una alicantina en el foco internacional

Teresa Albero, galardonada con el Premio del Palau de la Música de Valencia, se ha consolidado como una de las voces más relevantes del panorama lírico actual. Formada como pianista y licenciada en Canto y Musicología, ha actuado en escenarios de primer nivel como el Teatro de la Ópera de Lübeck, la Ópera de Naples, el Teatro Real de Madrid, el Palacio Euskalduna, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el London Bel Canto Festival, el Luxembourg Bertrange, el Festival DEARTE, el Prioré Mesnil de Saint Martin o la Quincena Musical de San Sebastián.

La soprano biarense Teresa Albero / INFORMACIÓN

A lo largo de su trayectoria ha interpretado roles principales en producciones como Dido and Aeneas, Don Giovanni, Carmen, Le Nozze di Figaro, La Voix Humaine, así como obras sinfónico-corales como el Réquiem de Fauré y Mozart, el Stabat Mater de Pergolesi, La Creación de Haydn o la Novena Sinfonía de Beethoven. Una trayectorio que le ha permitido ubicarse en el foco internacional y colaborar con formaciones y directores de prestigio.

Entre sus colaboraciones, destacan formaciones como la Orquesta del Palau de les Arts, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la ADDA Simfònica o la Orquesta de Cámara de Valencia. Además, su talento se ha colocado bajo la batuta de Yaron Traub, Christian Badea, Enrique García Asensio, Enrique Ricci o José Miguel Rodilla. Asimismo, desde sus inicios recibió clases de Ana María Sánchez y ha contado con el asesoramiento de figuras como Alberto Zedda, Mariella Devia, Sherrill Milnes, Bruce Ford, Nelly Miricioiu, Maciej Pikulski, Caroline Stein y Teresa Berganza.

Jesús María Gómez: entre la interpretación y la investigación musical

Por su parte, Jesús María Gómez, nacido en Callosa de Segura, es Doctor en Educación por la Universidad de Alicante y titulado superior en Piano y Música de Cámara. Completó su formación en Murcia, Alicante y Sevilla, finalizando sus estudios en la École Normale de Musique de París con Marian Ribicky y en el Real Conservatorio de Amberes junto a Fréderic Gevers. Su tesis doctoral estuvo dedicada a Miguel Asins Arbó, e incluye la primera grabación de su obra para la Universitat Politècnica de València.

El pianista y pedagogo Jesús María Gómez, actual director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá / INFORMACIÓN

Ha realizado numerosas grabaciones discográficas, entre ellas un recital en directo en Japón, noches en los Jardines de España de Manuel de Falla, obras para piano y flauta junto a Paco Varoch y la primera grabación de las composiciones de Pedro Iturralde. Su actividad concertística le ha llevado a actuar en salas de España, Francia, Portugal, Rusia, Estados Unidos, Hungría, Rumanía, Estonia, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Egipto, Argentina, Vietnam y Japón.

Actualmente, su labor profesional consiste en ceder el testigo a la cantera lírica alicantino, siendo catedrático y director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá. Además, también es miembro de la Academia Valenciana de la Música y ganador del premio a la Mejor Investigación Musical en la primera edición de los Premios Sois Cultura Musical de la Diputación de Alicante. De esta manera, aborda la música desde diferentes vertientes.

Próximos conciertos del festival en Novelda

La programación del Festival Internacional de Música de Novelda, bajo el lema El Destino, contará con la participación de artistas y formaciones de prestigio internacional como Guarneri Trio Prague, Josu de Solaun, Abraham Cupeiro, Jesús Reina, Alberto Acuña, Vicente Chuliá, Melos Piano Trio, Teresa Albero, Jesús María Gómez, Carlos Santo y la Mediterranean Chamber Orchestra en lo que resta de temporada.

En este sentido, el 14 de febrero, dentro del Ciclo de Grandes Maestros, tendrá lugar el concierto Romance en Praga, protagonizado por el legendario Guarneri Trio Prague, integrado por Cének Pavlik (violín), Marek Jerie (violonchelo) e Iván Klánsky (piano), en las Bodegas Heretat de Cesilia, con obras de Dvorák, Smetana y Suk.

Cartel de la "Noche de Ópera" de este sábado 17 de enero en Conservatorio Mestre Gomis de Novelda / INFORMACIÓN

El 28 de febrero, el Auditorio del Centro Cívico acogerá La Viena de Mozart, un programa monográfico dedicado al compositor austriaco interpretado por la Mediterranean Chamber Orchestra bajo la dirección de Carlos Santo, dentro del Ciclo Sinfónico, con motivo del 270º aniversario de su nacimiento y el 235º de su fallecimiento.

El propio Carlos Santo será protagonista también el 21 de marzo, momento en el que tiene agendado un recital de piano Divina Comedia enmarcado en el ciclo La Nostra Terra, con un exigente programa dedicado a Schumann, Chopin y Liszt.

Cómo conseguir entradas para todas las fechas

Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de la web oficial del festival (www.noveldamusicfestival.com) y a través del portal de entradas de Giglon (www.giglon.com), así como por teléfono o WhatsApp en el número 633 34 82 98. También están disponibles en venta física en los establecimientos Librería Hamelín, Pardo Jordán Fotografía, Floristería Eva y El Escaparate, en Novelda. Asimismo, se podrán adquirir en taquilla una hora antes del concierto al precio de 15 euros, con un descuento del 50 % para menores de 30 años, previa acreditación.