Estas son las siete propuestas de ocio para disfrutar este fin de semana en la provincia

Manuel Liñán, baile sin etiquetas

Teatro Chapí de Villena. Sábado, 19 horas. Entradas: 15, 20 y 25€.

El bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, galardonado con el Premio Nacional de Danza 2017, presenta su espectáculo Muerta de Amor, una innovadora propuesta que aborda temas universales como la pasión, la provocación y la fantasía. Un homenaje al amor trascendiendo géneros y etiquetas.

Con una puesta en escena que incluye a doce artistas flamencos y de danza española, Muerta de amor sumerge al público en un viaje a través de diferentes atmósferas: la seducción, la imaginación, la carnalidad y el abrazo de los cuerpos. Las coreografías, dirigidas por el propio Liñán, exploran cómo el amor y los estímulos sentimentales influyen decisivamente en el baile y la interacción humana.

Entre los bailarines se encuentran José Maldonado, Alberto Selles, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero, Ángel Reyes y Mara Rey como artista invitada. El cante,a cargo de Juan de la María, acompañado por la guitarra de Francisco Vinuesa y la percusión de Javier Teruel.

Estreno absoluto de circo en Alicante de La Gata Japonesa

Teatre Arniches Alicante.Sábado, 19.30h. Precio: 10€.

La compañía madrileña La Gata Japonesa llega a Alicante para estrenar La trastienda, su quinta producción desde 2017. Se trata de un espectáculo de teatro-circo de sala, con música en directo, que se adentra en el universo de una tienda de antigüedades en la que equilibrismo, danza y una cuidada estética se unen para conectar pasado y presente a través de los objetos. Sergio López dirige la pieza, protagonizada por Elena Vives con música de Ander Yarza.

Juan Echanove y Joaquín Climent, dos viejos amigos en «Esencia»

Teatro Principal de Alicante. Sábado, 19h. Precio: desde 12€.

Esencia es una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May -cuya dramaturgia se caracteriza por plantear una reflexión crítica sobre la realidad, el teatro y la identidad-, un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea. Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años. Su conversación, entremezclada con recuerdos y opiniones, está atravesada por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar. ¿O quizá siempre ha estado?

La vida de las princesas después del cuento

Teatro Río de Ibi. Sábado, 20h. Precio: 12€.

Hartas de su condición de ser perfectas, bellas y bondadosas, las princesas Disney cobran vida en No me toques el cuento, una comedia musical gamberra y reivindicativa.

San Basilio salta a escena en «Dulcinea»

Gran Teatro Elche (Sábado, 20h).Palau Altea (domingo, 19h).

Ser la señora del famoso caballero andante es un peso que Dulcinea ya no quiere llevar. Paloma San Basilio actúa y canta dirigida por Juan Carlos Rubio.

Gutiérrez y Bermejo charlan en un bar

Gran Teatro de Elche. Domingo, 19h. Desde 20€.

Los yugoslavos es un texto de Juan Mayorga, que dirige a Javier Gutiérrez y Luis Bermejo en esta obra sobre el amor, la búsqueda de un lugar y la esperanza.

Un viaje por la música del cine animado

Auditorio de Torrevieja. Viernes, 20h. Desde 47€.

Toon Story es un viaje a los grandes títulos del cine de animación, el nuevo espectáculo de la Film Symphony Orchestra, la orquesta más peliculera del país.