Arranca la X Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo, con diez compañías de la provincia

La Fundación Mediterráneo pone en marcha una nueva edición de su Muestra de Teatro Amateur en Alicante, que alcanza en 2026 su décima edición, consolidada como uno de los principales escaparates del teatro no profesional de la provincia. La muestra dará comienzo el miércoles 21 de enero con la representación de Electra, de La Nave de Argo, y se prolongará hasta el mes de junio, con la participación de diez compañías teatrales.

Las representaciones tendrán lugar los miércoles a las 20:00 horas en la sede de la Fundación Mediterráneo en Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1). Las entradas tendrán un precio de 8 euros y estarán disponibles en la web y en la taquilla de la Fundación.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, destaca que “alcanzar la décima edición de esta muestra es una muestra clara del compromiso sostenido de la Fundación con el tejido cultural de nuestro entorno y, en particular, con las artes escénicas de base”. Boyer subraya además que “el teatro amateur es un espacio de libertad creativa, de aprendizaje colectivo y de encuentro con el público, y esta muestra quiere seguir siendo un lugar donde ese talento pueda crecer y compartirse”.

La 10ª Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo reafirma así su vocación de apoyo al teatro amateur. / INFORMACIÓN

La programación de 2026 se abrirá el miércoles 21 de enero con Electra, una tragedia griega interpretada por La Nave de Argo (Alumnos Inmaculada Concepción), que revisita uno de los grandes mitos clásicos. A lo largo de los meses siguientes, la muestra ofrecerá una programación diversa en géneros y estilos, que abarca desde la tragedia clásica y el drama contemporáneo hasta la comedia, la tragicomedia o el teatro documento.

El 11 de febrero, Maniquí Teatre presentará El pollito, una propuesta de teatro documento dirigida a público mayor de 16 años. El 18 de febrero, el Grupo Independiente de Teatro Alicantino Melpómene pondrá en escena Pequeños secretos de familia, una comedia para todos los públicos. La programación continuará el 4 de marzo con La geometría del trigo, drama de Teatro Raspeig, y el 25 de marzo con El eunuco, una comedia de La Nave de Argo Amateur. La programación de la Muestra de Teatro se extenderá hasta el 3 de junio.

La 10ª Muestra de Teatro de la Fundación Mediterráneo reafirma así su vocación de apoyo al teatro amateur, ofreciendo al público una programación estable y de calidad, y consolidándose como un punto de encuentro para compañías y espectadores interesados en las artes escénicas en la ciudad de Alicante.