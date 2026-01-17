Javier Perianes vuelve a Alicante con obras de Falla, Chopin y Albéniz

El refinamiento musical de Javier Perianes, uno de los pianistas españoles más reconocidos internacionalmente de su generación, con una trayectoria que mezcla premios, colaboraciones de primer nivel y una discografía muy cuidada, se escuchará el próximo19 de enero, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante, en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. El artista sevillano tocará piezas de Falla, Chopin y Albéniz.

Descrito como "un pianista de impecable y refinado gusto, dotado de una extraordinaria calidez sonora" por el diario británico The Telegraph, la carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las más prestigiosas salas de conciertos del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Gianandrea Noseda, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young y Vladimir Jurowski.

Perianes, durante un concierto / INFORMACIÓN

Desde 2024 ha realizado una serie de conciertos destacados como el estreno en España de Ciudad sin sueño de Francisco Coll con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, y actuaciones con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Philharmonia Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Gulbenkian, Residentie Orkest, y las orquestas sinfónicas de Amberes, BBC Scottish, Stavanger, Singapur, San Diego y Vancouver.

De la orquesta a la música de cámara

Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA), el sevillano ofrece habitualmente recitales en todo el mundo y es también músico de cámara natural y apasionado, colabora regularmente con la violista Tabea Zimmermann y el Cuarteto Quiroga. Realiza grabaciones exclusivamente para Harmonia Mundi, y sus lanzamientos más recientes incluyen Goyescas de Granados y las Sonatas n.º 2 y n.º 3 de Chopin con tres Mazurkas del Op. 63.