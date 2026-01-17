Javier Perianes vuelve a Alicante con obras de Falla, Chopin y Albéniz
El reconocido pianista sevillano actúa el próximo 19 de enero en el Teatro Principal de Alicante, dentro de la temporada de la Sociedad de Conciertos
El refinamiento musical de Javier Perianes, uno de los pianistas españoles más reconocidos internacionalmente de su generación, con una trayectoria que mezcla premios, colaboraciones de primer nivel y una discografía muy cuidada, se escuchará el próximo19 de enero, a las 20 horas, en el Teatro Principal de Alicante, en el marco de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. El artista sevillano tocará piezas de Falla, Chopin y Albéniz.
Descrito como "un pianista de impecable y refinado gusto, dotado de una extraordinaria calidez sonora" por el diario británico The Telegraph, la carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las más prestigiosas salas de conciertos del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Gianandrea Noseda, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young y Vladimir Jurowski.
Desde 2024 ha realizado una serie de conciertos destacados como el estreno en España de Ciudad sin sueño de Francisco Coll con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, y actuaciones con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Philharmonia Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Gulbenkian, Residentie Orkest, y las orquestas sinfónicas de Amberes, BBC Scottish, Stavanger, Singapur, San Diego y Vancouver.
De la orquesta a la música de cámara
Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA), el sevillano ofrece habitualmente recitales en todo el mundo y es también músico de cámara natural y apasionado, colabora regularmente con la violista Tabea Zimmermann y el Cuarteto Quiroga. Realiza grabaciones exclusivamente para Harmonia Mundi, y sus lanzamientos más recientes incluyen Goyescas de Granados y las Sonatas n.º 2 y n.º 3 de Chopin con tres Mazurkas del Op. 63.
