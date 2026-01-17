L’Alfàs del Pi, epicentro cultural en 2026

L’Alfàs del Pi ha acogido este sábado la presentación oficial de "L’Alfàs 2026, Año Cultural", una ambiciosa iniciativa que aspira a transformar el municipio en un epicentro cultural y patrimonial de referencia en la Marina Baixa. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, propone una programación continua y diversa a lo largo de todo el año con el objetivo de consolidar un modelo cultural con identidad, relato y proyección de futuro.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha subrayado durante el acto que el municipio cuenta con "una red cultural excepcional, con 14 espacios culturales activos y 12 festivales consolidados", seis de los cuales celebrarán efemérides destacadas en 2026. Entre ellas, ha destacado el centenario de Les Escoles Velles, los 35 años de la Casa de Cultura y el 15º aniversario del Museo Villa Romana del Albir, además del Centro de Interpretación del Faro del Albir y el Centro Social Playa Albir.

Presentacion de L’Alfàs 2026, Año Cultural / Matias Segarra

"L’Alfàs es ya un referente cultural en la comarca, pero este proyecto quiere ir más allá de la programación para activar memorias, resignificar espacios y proyectar una cultura con sentido", ha señalado Arques, quien ha destacado también que este sábado más de 120 colectivos, asociaciones y personas han estado presentes en las instalaciones de The Comm en el municipio arropando la presentación de la iniciativa.

Identidad

La presentación ha incluido una mesa de debate moderada por el presentador y director del Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, Luis Larrodera, en la que han participado el propio alcalde, la actriz alicantina Vanesa Romero, el director de cine Juan Luis Iborra y la catedrática de la Universidad de Alcalá María Jesús Such Devesa. Los ponentes han coincidido en destacar el valor de la cultura como herramienta de cohesión social, identidad y desarrollo sostenible.

El Año Cultural 2026 se articula en torno a una programación transversal que integrará tanto festivales ya consolidados como nuevas propuestas. El calendario incluye, entre otros, el Festival de Cine, el Festival de Danza l’Alfàs Dansa, el Festival Internacional de Coros, Mozartmanía, L’Alfàs en Jazz, la Mostra de Teatre, la Semana Cultural Hispano-Noruega, el ciclo Concerts a la Lluna de l’Albir, el Estiu Festiu o el Festival Navideño, con el objetivo de activar de forma permanente los espacios culturales y acercar la cultura a públicos diversos.

"L’Alfàs 2026, Año Cultural" no se plantea como un evento puntual, sino como un legado cultural duradero, concebido para reforzar la identidad del municipio, fomentar la participación ciudadana y proyectar l’Alfàs del Pi hacia el futuro como un territorio cultural vivo, sostenible e inclusivo.