Manzanares regresará a Fallas en una sola tarde

Había muchas ganas de saber de manera oficial cuáles serían las combinaciones finales de la esperada Feria de Fallas 2026, un ciclo muy demandado después del vacío de la Feria de Julio, suspendida por las obras de adecuación y modernización del tejido eléctrico del coso de Monleón. Tras el parón necesario de ocho meses, el pasado martes 13, la Feria de Fallas fue presentada de manera oficial con un ciclo que abarca del 7 al 19 de marzo. De nuevo, la de Fallas será una feria de figuras con Román, Manzanares y el rejoneador Andy Cartagena como únicos representantes valencianos en festejos mayores, amén del torero nacido en Albacete, pero afincado en Valencia, Samuel Navalón.

En el caso de Román, el valenciano abrirá el ciclo fallero con la esperada corrida de La Quinta. Hay que recordar el buen juego que el hierro de la familia Conradi ha tenido en ocasiones anteriores, lo que le ha hecho merecedor de su presencia en la primera feria de primera categoría de España. Será el viernes 13 de marzo y en ese cartel se anuncian Fortes, Román y David de Miranda, torero en sazón que acaba de proclamarse triunfador en la feria colombiana de Manizales obteniendo la ansiada Catedral. En definitiva, un cartel redondo para el arranque fallero. Antes, el domingo 8 de marzo, los novillos de Talavante abrirán la feria, tras la primera novillada sin picadores, con los jóvenes Emiliano Osornio, el catalán Mario Vilau, triunfador del segundo Circuito Valenciano de Novilladas y el valenciano Marco Polope.

Por su parte, Samuel Navalón tiene una gran oportunidad para refrendar todo lo bueno que ha ido apuntando en la pasada temporada. Navalón pisará el ruedo valenciano el sábado 14 alternando con Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. Los toros serán de Victoriano del Río, sin duda uno de los grandes carteles de la feria. Manzanares regresa a Fallas y lo hace con la corrida de Jandilla el domingo 15 y lo hace acompañado de Sebastián Castella y Pablo Aguado. Hay que recordar que Manzanares resultó herido en el pasado ciclo recibiendo una cornada interna que necesitó varias intervenciones quirúrgicas y una dolorosa recuperación, por eso su regreso a fallas es doblemente importante tanto a nivel mental como físico. Manzanares que en este 2026 cumplirá 23 años de alternativa se plantea una temporada con presencia en los principales ciclos, pero con la intención de disfrutar mucho más de cada tarde en un momento de madurez profesional y personal.

Como curiosidad destaca el cartel del miércoles 18 con los toros de Domingo Hernández y un mano a mano entre dos toreros jóvenes como son Borja Jiménez y Tomás Rufo. Además de todos los citados, Talavante actuará en dos ocasiones, entra en valencia el madrileño Víctor Hernández, en rejones Diego Vetura vuelve a coincidir junto al benidormí Andy y regresan a Fallas, Emilio de Justo, Miguel Ángel Perera, Juan Ortega o Marco Pérez entre otros. La feria de este año consta de seis corridas de toros, una de rejones y dos novilladas.