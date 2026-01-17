«Por Tutatis»: la Fundación Mediterráneo conmemora el centenario de René Goscinny

Con motivo del centenario del nacimiento de René Goscinny, la Fundación Mediterráneo organiza en el Aula de Cultura de Alicante el ciclo Por Tutatis: 100 años del genio de Goscinny, que se celebrará los martes 20 y 27 de enero de 2026, a las 19:00 horas. El ciclo propone una mirada amplia a la figura de uno de los grandes renovadores del cómic europeo del siglo XX, guionista de personajes emblemáticos como Astérix, Lucky Luke o Iznogud y editor de la influyente revista Pilote.

Goscinny desempeñó un papel decisivo en la transformación de la historieta, al introducir un humor basado en la parodia, la ironía y la referencia cultural, capaz de conectar con lectores de distintas edades y niveles de lectura. Su obra supo combinar el entretenimiento popular con una inteligencia narrativa que contribuyó a consolidar el cómic como una forma de creación adulta y sofisticada.

El ciclo reunirá a dos de los mayores especialistas en cómic y narrativa gráfica en España, que abordarán distintas facetas del universo creativo de Goscinny. El martes 20 de enero, Antonio Altarriba impartirá la conferencia La poción mágica del humor, centrada en las claves del humor goscinniano y en su capacidad para parodiar los grandes géneros y mitologías del cómic. Altarriba es escritor, guionista y ensayista, Premio Nacional del Cómic, y autor de obras fundamentales tanto en la creación como en el estudio teórico de la historieta.

La segunda sesión tendrá lugar el martes 27 de enero con la conferencia René Goscinny: el guionista que construyó el éxito de Astérix y acercó la historieta a un lector adulto, a cargo de Jordi Canyissà, crítico especializado en cómic del suplemento Cultura/s de La Vanguardia y autor de ensayos clave sobre el cómic franco-belga y sus principales creadores.

Con este ciclo, la Fundación Mediterráneo reivindica la figura de René Goscinny como un creador fundamental de la cultura contemporánea, capaz de convertir la risa en una herramienta crítica y de elevar el cómic a una forma de expresión literaria plena. Un homenaje necesario a un autor que, cien años después de su nacimiento, sigue dialogando con lectores de todas las edades.