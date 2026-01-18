Bicicleta: cuando sobrevivir fuera de las plataformas es posible

Ficha técnica Formación: Aarón Sáez (voces y composición), Sergio Bernal (batería), Cris Sanz (teclados) y Juan TAE (bajo) Procedencia: Orihuela Discos: Bicicleta (2026) Año de comienzo: 2025

¿Hay cabida para proyectos musicales fuera de las plataformas digitales? El modo de consumo de música ha cambiado con el paso del tiempo, introduciendo conceptos que van más allá de la calidad musical. Es un mundo marcado por asimetrías de poder donde, al final, los más perjudicados son los propios músicos, mientras que las grandes discográficas (en concreto tres) salen reforzadas. Todo vale por el dinero, y quien lo tiene puede imponer sus apuestas musicales en los puestos más altos de las listas de reproducción.

Una opacidad contractual que Aarón Sáez, conocedor de primera mano de este juego económico como miembro fundador de Varry Brava, ha decidido sortear para buscar un rumbo distinto y arriesgado: su nuevo proyecto, Bicicleta, no estará presente en Spotify ni en otras plataformas digitales. El objetivo es crear una relación más cercana con sus oyentes y generar una especie de fidelidad que se refuerce con el contacto directo.

"En algunas entrevistas y conversaciones siempre me preguntan si estoy en contra de Spotify, y no es así en absoluto. No me sale posicionarme en contra de las cosas; prefiero ponerme a favor de algo. En este caso, de una forma distinta de entender la música, de escucharla y de conectar con la gente. Eso no significa que sea la mejor manera ni que haya inventado nada nuevo, simplemente me parecía divertido hacer unas canciones y decir: si las quieres, mientras no exista el disco físico, me escribes y te las mando yo", explica Aarón Sáez a INFORMACIÓN.

Esto ya está sucediendo: con su primer sencillo, El día que murió G.C., ha recibido más de mil peticiones a través de su cuenta de Instagram, a las que él responde personalmente. "La gente me pregunta si está hablando con un chatbot, y yo les digo que no, que soy yo, que les estoy mandando el mail personalmente con las canciones y con la información del proyecto", comenta el músico, que además de Bicicleta y Varry Brava sigue activo en proyectos como Carey y Neoverbeneo.

Aarón Sáez, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

Según Sáez, este contacto directo con los oyentes genera "una sinergia distinta y cercana" y le ha permitido trabajar sus proyectos "de otra manera y repensar cómo lanzar sus canciones". Su último lanzamiento es un single doble con los temas Cuatro demonios y Gran poder. Estos adelantos muestran un acercamiento a sonoridades pop, aunque Sáez advierte que el disco completo incluirá mucho rock, algo de jazz, funk y "un fuerte componente de mi imaginario personal". De esta manera, pretende desmarcarse de sus otras labores musicales, haciendo que cada proyecto tenga su propia esencia.

Incentivar los conciertos y el formato físico

Además, el hecho de no tener las canciones en Spotify favorece también la compra del disco físico. Según el músico, "el álbum estará disponible a partir de finales de febrero y se podrá comprar en los conciertos, en una edición especial", así como en una página web que diseñará próximamente. Su primera presentación en vivo será en La Yesería de Murcia el 21 de febrero, dentro de la programación de Microsonidos, y la segunda en La Gramola de Orihuela, el 28 de marzo.

Un momento de la entrevista realizada a Aarón Sáez por el proyecto musical de Bicicleta / Jose Navarro

Sáez también está diseñando la puesta en escena para este proyecto y asegura que se está inspirando en numerosos conciertos de Prince. "Mi intención es hacer un directo muy divertido. Quiero un concierto en el que la música esté por encima de todo, con espacio para improvisar, alargar o acortar temas y que haya vida en el escenario", asegura, buscando libertad para extender instrumentalmente los temas siempre que sea posible.

"Para mí, la composición es algo mágico, pero el escenario es donde se comparte de verdad. Es la aventura", admite. "De pequeño quería ser aventurero, y lo más parecido a eso que encontré fue ser músico: giras, viajes, lugares insólitos, experiencias de vida… Además, a nuestra generación le han robado la experiencia de grabar discos sin prisas. Antes se pasaban meses en un estudio; ahora todo es rápido, en casa, con canciones de dos minutos. El directo se ha convertido en el espacio donde todavía se puede respirar", concluye.

Bicicleta no estará en plataformas digitales y las canciones se tienen que pedir a Aarón Sáez / Jose Navarro

Homenaje a Germán Coppini

Publicar el primer tema con un guiño a Germán Coppini no fue casual. El comienzo de Aarón Sáez en la música, en los primeros años de Varry Brava, les llevó a conocer en persona al que fuera líder de Golpes Bajos, quien les propuso crear un proyecto juntos. Esto ocurrió en 2013, el mismo año en que el vocalista falleció, dejando en luto a la industria musical española. "Me pareció bonito arrancar este proyecto recordando ese hecho, algo que coincidió con el inicio de nuestra trayectoria", explica el músico oriolano.

El día que murió G.C. tiene un fuerte componente personal, un guiño a un artista con el que aprendió a valorar la música desde muy pequeño: "Golpes Bajos fue una banda muy importante en mi infancia. Esa música me hacía viajar a un lugar extraño y mágico. Después de ello, siempre he intentado mantener esa misma sensación en todo lo que hago".

Rompiendo con todo

Es un movimiento muy valiente el que plantea Aarón Sáez con Bicicleta. Que un músico que lo ha tenido todo con Varry Brava decida empezar de cero, de espaldas a la industria, es un acto casi heroico, y puede servir de ejemplo para otros grupos que trabajan sin la aprobación de las grandes discográficas.

Desde este prisma, sin ocupar las primeras líneas de los festivales más importantes del país, está demostrando que la confianza en lo que uno hace puede superar a las altas esferas. Porque lo realmente importante es el público, y quitar intermediarios permite mirar a los oyentes directamente a los ojos. Bicicleta no pretende cambiar los roles de la industria musical, pero a veces, incluso sin buscarlo, surgen cosas maravillosas.