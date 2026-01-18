Héctor Garijo, alicantino en "Mamma Mia!": "Nunca he tenido la oportunidad de actuar en el Principal"

Una producción de la envergadura de Mamma Mia! El musical tiene artistas en la sombra que engrandecen el producto. Profesionales más allá de los focos y de los protagonistas que tienen una labor amplia. Es el caso de Héctor Garijo, un alicantino de 26 años nacido en Petrer que es capitán de baile y swing del espectáculo que llega durante cinco semanas al Teatro Principal de Alicante, desde el jueves 22 de enero hasta el domingo 22 de febrero.

Una oportunidad única para actuar en su tierra natal y que supone la primera vez que actúa cerca de su gente. “Cojo esta oportunidad con muchísimas ganas, también porque nunca he tenido la oportunidad de estar en el Principal ni de que puedan venir a verme personas muy cercanas”, confiesa Héctor a INFORMACIÓN. “Siempre que trabajo en Madrid, mucha gente no puede asistir, así que esto para mí es como volver a ser un niño pequeño”.

El alicantino Héctor Garijo, en una imagen cedida por la productora / INFORMACIÓN

Su camino hacia los escenarios comenzó en su infancia. “Desde pequeñito mis padres veían que siempre bailaba y me apuntaron a gimnasia rítmica. Estuve ocho años y, a medida que crecí, empecé a disfrutar más del baile y fui a campamentos de danza”, explica. El amor por el teatro musical se consolidó tras asistir a una función precisamente de Mamma Mia! en 2007 y tras preguntarse cómo podía dedicarse profesionalmente a ello.

Una vocación temprana que le llevó a estudiar danza, canto y teatro musical, viendo su sueño cumplido tras mudarse a Madrid con trabajo ya asegurado. "Empecé en musicales y programas de televisión, y desde entonces no he parado. He trabajado en A Chorus Line en Málaga con Antonio Banderas, We Will Rock You, el programa El musical de tu vida, en Tu cara me suena y, finalmente, en Mamma Mia!”, detalla.

Respecto a sus funciones, Héctor es capitán de danza y swing, una figura teatral que implica cubrir a otros intérpretes en caso de ausencia. Respecto al rol de capitán de danza, afirma que “cada escenario es un mundo diferente, y nosotros nos encargamos de colocar a los bailarines, repasar los movimientos y enseñar el material a nuevos miembros del elenco", explica. El 22 de enero cumplirá su sueño de actuar en el Principal de Alicante en una maratón que contará con 38 funciones en suelo alicantino.