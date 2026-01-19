El alicantino Román Gomez explora los abusos en la infancia en un cortometraje
"Como lloran las niñas" ha sido premiado en festivales internacionales como Cine Paris Film Festival y Mannheim Arts and Film Festival
El joven alicantino Román Gómez Moyano (San Vicente del Raspeig, 2007), estudiante de segundo curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, se ha estrenado con éxito en el mediometraje con su trabajo Como lloran las niñas, que ha sido seleccionado y premiado en varios festivales de cine nacionales e internacionales.
Aunque este joven a punto de cumplir 19 años ya había realizado un cortometraje anterior, Antes de irme (2023), en el que trataba la temática del suicidio, que fue nominado en el Barcelona Indie Awards y Amedhabad International Film Festival, considera Como lloran las niñas su "debut debido".
En él, a lo largo de 29 minutos, aborda la historia real de Laura Cuevas, una mujer que fue víctima abuso sexual infantil cuya vivencia plasmó en una novela autobiográfica, Sin Filtro: Infancia Robada. "De aquí parte nuestro cortometraje adaptado. Desde un enfoque sensorial, sugerido y muy cuidadoso, buscamos representar una lacra social pronunciadísima, visibilizar y acompañar a aquellos y aquellas que sufren de este maltrato", apunta Román, que califica el libro de "desgarrador" y considera que "una historia tan emotiva como la de Laura debe ir más allá de las páginas".
La historia es la de una adolescente que vive atrapada en un conflicto interno que le impide vivir su juventud plenamente. Entre intentos de conectar con Carlos, un chico atractivo y encantador, descubre tanto la dulzura de su primer amor como el eco aterrador de recuerdos fragmentados que aún le persiguen, según reza la sinopsis.
Un equipo joven en una propuesta colaborativa
El cortometraje se rodó en distintas localizaciones de Madrid durante tres semanas en marzo del pasado año, con un equipo cercano a las treinta personas, incluyendo elenco y profesionales, que trabajaron de manera colaborativa sin pensar en sueldos sino "como artistas emergentes recolectados por la producción", indica el director.
Galardones y selecciones en festivales
A pesar de la juventud del equipo -el director tiene 18 años- la producción ha logrado ya varios premios en festivales. Entre ellos, el premio Best Student Film en Cine Paris Film Festival (Francia) y en Mannheim Arts and Film Festival (Alemania), así como el mejor cortometraje en el Iconic Indie Film Awards (IIFA).
En el terreno nacional, Como lloran las niñas obtuvo tres galardones -Mejor Dirección, Mejor Montaje y Segundo Premio- en el certamen Voces por la Infancia (Asociación Lulacris junto LaCaixa), celebrado en Madrid. También ha logrado nominaciones en el festival AJR Vision y en el Festival de Cine Joven de San Isidro, cuyos ganadores se conocerán el próximo 28 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
- Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir