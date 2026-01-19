El alicantino Román Gomez explora los abusos en la infancia en un cortometraje

El joven alicantino Román Gómez Moyano (San Vicente del Raspeig, 2007), estudiante de segundo curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, se ha estrenado con éxito en el mediometraje con su trabajo Como lloran las niñas, que ha sido seleccionado y premiado en varios festivales de cine nacionales e internacionales.

Aunque este joven a punto de cumplir 19 años ya había realizado un cortometraje anterior, Antes de irme (2023), en el que trataba la temática del suicidio, que fue nominado en el Barcelona Indie Awards y Amedhabad International Film Festival, considera Como lloran las niñas su "debut debido".

En él, a lo largo de 29 minutos, aborda la historia real de Laura Cuevas, una mujer que fue víctima abuso sexual infantil cuya vivencia plasmó en una novela autobiográfica, Sin Filtro: Infancia Robada. "De aquí parte nuestro cortometraje adaptado. Desde un enfoque sensorial, sugerido y muy cuidadoso, buscamos representar una lacra social pronunciadísima, visibilizar y acompañar a aquellos y aquellas que sufren de este maltrato", apunta Román, que califica el libro de "desgarrador" y considera que "una historia tan emotiva como la de Laura debe ir más allá de las páginas".

Cartel del corto de Román Gómez Moyano / INFORMACIÓN

La historia es la de una adolescente que vive atrapada en un conflicto interno que le impide vivir su juventud plenamente. Entre intentos de conectar con Carlos, un chico atractivo y encantador, descubre tanto la dulzura de su primer amor como el eco aterrador de recuerdos fragmentados que aún le persiguen, según reza la sinopsis.

Un equipo joven en una propuesta colaborativa

El cortometraje se rodó en distintas localizaciones de Madrid durante tres semanas en marzo del pasado año, con un equipo cercano a las treinta personas, incluyendo elenco y profesionales, que trabajaron de manera colaborativa sin pensar en sueldos sino "como artistas emergentes recolectados por la producción", indica el director.

Rodaje de "Como lloran las niñas" en Madrid / INFORMACIÓN

Galardones y selecciones en festivales

A pesar de la juventud del equipo -el director tiene 18 años- la producción ha logrado ya varios premios en festivales. Entre ellos, el premio Best Student Film en Cine Paris Film Festival (Francia) y en Mannheim Arts and Film Festival (Alemania), así como el mejor cortometraje en el Iconic Indie Film Awards (IIFA).

Román Gómez Moyano / INFORMACIÓN

En el terreno nacional, Como lloran las niñas obtuvo tres galardones -Mejor Dirección, Mejor Montaje y Segundo Premio- en el certamen Voces por la Infancia (Asociación Lulacris junto LaCaixa), celebrado en Madrid. También ha logrado nominaciones en el festival AJR Vision y en el Festival de Cine Joven de San Isidro, cuyos ganadores se conocerán el próximo 28 de febrero.