Martí Domínguez presenta en Alicante su última novela sobre la dignidad y la memoria, "Ingrata pàtria"

Una reflexión sobre la memoria, la injusticia y la dignidad. Estas son las credenciales de la última novela del autor valenciano Martí Domínguez, Ingrata pàtria, (Proa) que presenta este sábado, 24 de enero a las 12.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante (C/ Segura, nº 22). El escritor estará acompañado por la escritora y columnista Gràcia Jiménez y por la socia de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Maria Amat.

El eje central de Ingrata pàtria es un consejo sumarísimo contra un rector de universidad. En el libro, un ilustre profesor, médico reputado y rector de universidad, es sentenciado a muerte en un consejo sumarísimo franquista. Entre los acusadores, figuran antiguos compañeros suyos de la facultad, que no le perdonan su pasado de izquierdas.

En esta novela, Martí Domínguez se adentra en las tres últimas horas de la vida de este profesor, en sus dudas y expectativas más íntimas. A la vez, la novela se despliega como un extraordinario canto coral, donde las reflexiones y angustias de sus compañeros de patíbulo hacen de contrapunto a la voz del profesor, y a las consideraciones de los verdugos.

El novelista propone un relato desgarrador sobre la vida y la muerte y sobre los más oscuros abismos de la naturaleza humana, y un clamor a favor de la cultura y el progreso frente a la barbarie, indica la editorial.

Algunos datos sobre el autor

Martí Domínguez (Madrid, 1966) es una figura valenciana multifacética: escritor especializado en narrativa y ensayo, investigador y doctor en Biología, además de divulgador científico y periodista. También es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes, así como miembro de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana. Como novelista, varias de sus obras han ganado premios como el Andròmina, el Joan Crexells y el Premio de la Crítica de la Universitat de València, mientras que El retorn deVoltaire, publicado por Destino, obtuvo el Premi Josep Pla en 2007; el Premi Òmnium a la Mejor Novela del Año 2019 con L'esperit del temps; o el Premi Proa de novela en 2022 con Mater.