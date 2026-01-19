Martí Domínguez presenta en Alicante su última novela sobre la dignidad y la memoria, "Ingrata pàtria"
El autor acude este sábado (12.30h) a la librería 80 Mundos acompañado por la escritora y columnista Gràcia Jiménez y por Maria Amat, de Acció Cultural del País Valencià
Una reflexión sobre la memoria, la injusticia y la dignidad. Estas son las credenciales de la última novela del autor valenciano Martí Domínguez, Ingrata pàtria, (Proa) que presenta este sábado, 24 de enero a las 12.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante (C/ Segura, nº 22). El escritor estará acompañado por la escritora y columnista Gràcia Jiménez y por la socia de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Maria Amat.
El eje central de Ingrata pàtria es un consejo sumarísimo contra un rector de universidad. En el libro, un ilustre profesor, médico reputado y rector de universidad, es sentenciado a muerte en un consejo sumarísimo franquista. Entre los acusadores, figuran antiguos compañeros suyos de la facultad, que no le perdonan su pasado de izquierdas.
En esta novela, Martí Domínguez se adentra en las tres últimas horas de la vida de este profesor, en sus dudas y expectativas más íntimas. A la vez, la novela se despliega como un extraordinario canto coral, donde las reflexiones y angustias de sus compañeros de patíbulo hacen de contrapunto a la voz del profesor, y a las consideraciones de los verdugos.
El novelista propone un relato desgarrador sobre la vida y la muerte y sobre los más oscuros abismos de la naturaleza humana, y un clamor a favor de la cultura y el progreso frente a la barbarie, indica la editorial.
Algunos datos sobre el autor
Martí Domínguez (Madrid, 1966) es una figura valenciana multifacética: escritor especializado en narrativa y ensayo, investigador y doctor en Biología, además de divulgador científico y periodista. También es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes, así como miembro de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana. Como novelista, varias de sus obras han ganado premios como el Andròmina, el Joan Crexells y el Premio de la Crítica de la Universitat de València, mientras que El retorn deVoltaire, publicado por Destino, obtuvo el Premi Josep Pla en 2007; el Premi Òmnium a la Mejor Novela del Año 2019 con L'esperit del temps; o el Premi Proa de novela en 2022 con Mater.
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Jubilados con más de 40 años cotizados piden al Gobierno el fin de las penalizaciones en sus pensiones anticipadas
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- Muere un joven de 19 años en Alicante al atragantarse con una mandarina
- El Elche refuerza el Ilicitano con el hijo de Míchel
- Beto, tras el empate entre Hércules y Sevilla Atlético: 'No hemos ido a la velocidad que teníamos que ir