Muere Valentino, el icónico diseñador italiano, a los 93 años

El diseñador italiano Valentino Garavani ha fallecido este lunes a los 93 años, según ha confirmado su fundación en una publicación de Instagram.

"Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas", han informado.

El genio de la costura, retirado desde 2008, estudió en París y fue alumno del diseñador vasco Cristóbal Balenciaga.