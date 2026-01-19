La Tania, Mujeres y Las Petunias encabezan el ciclo de conciertos gratuitos del Baluarte en 2026

La empresa alicantina Producciones Baltimore ha anunciado este lunes la nueva temporada de actuaciones gratuitas de Los Conciertos del Baluarte, un ciclo que se celebrará nuevamente en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. En esta cuarta edición, ya consolidada como uno de los planes culturales más singulares del año en la ciudad, el programa contará con un total de 14 actuaciones que se desarrollarán en este enclave histórico, generando sinergias entre artistas emergentes del panorama nacional y propuestas musicales locales.

Por el escenario del Baluarte ya han pasado proyectos consolidados como Alcalá Norte, Shego o Barry B, y en esta nueva temporada se refuerza la apuesta por dar visibilidad a una escena musical diversa, en la que el indie y la canción de autor dialogan con sonoridades de corte más urbano. La programación arrancará el sábado 24 de enero, a las 12 horas, con la actuación de la artista campellera La Tania, ganadora de un premio Goya por la canción Los almendros, banda sonora del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

"Abrimos a lo grande este nuevo año de Los Conciertos del Baluarte con una artista local con una gran proyección", ha señalado Paula Juan, responsable de comunicación y marketing de Producciones Baltimore durante la presentación, quien ha destacado que La Tania estará presentando un nuevo trabajo discográfico en el que ha contado con la colaboración de C. Tangana en la producción y la composición.

Un momento de la rueda de prensa realizada en la librería 80 Mundos / Juan Fernández

Su álbum, Amoríos. La verdad de mi coplilla, recoge un año y medio de evolución artística y personal, y propone una mirada renovada a un género tan arraigado como el flamenco, llevado a un terreno de exploración y experimentación sonora. Además, este año INFORMACIÓN le concede uno de sus premios Importantes tanto a ella como a su pareja, Yerai Cortés, por una relevancia nacional que les ha llevado a alzarse con el Goya a Mejor Canción Original.

Pero no será el único concierto que inaugurará el ciclo, ya que la jornada contará también con la actuación de Tere Priore como telonera. La artista argentina, afincada en Alicante, presentará su álbum Amor a mano, un trabajo compuesto por nueve temas en el que su raíz autoral se fusiona con un pop sereno, nacido desde la calma, pero capaz de envolver al oyente con un timbre personal y reconocible. "Como en años anteriores, la intención de este ciclo es contrarrestar la presencia de artistas nacionales con propuestas locales, generando sinergias y fomentando el apoyo mutuo entre músicos", ha señalado la responsable de comunicación.

Una agenda variada en estilos

Porque aunque la primera jornada cuente con la participación de dos artistas alicantinas, las actividades se llevarán a cabo con nombres de relevancia nacional junto a jóvenes talentos locales. El siguiente sábado, la artista Laia Alcolea presentará su álbum El amor no debería doler junto a los alicantinos Esnupi (31/01). Le seguirá una programación con bandas de la talla de Sistema de entretenimiento junto a Aniquiladora (7/02), Mujeres con Los Calambres (14/02), Toldos verdes más Palomo Palomo (21/02) o Tristán! junto a Nuestra Señora (28/02).

El grupo Mujeres, uno de los participantes del ciclo gratuito / INFORMACIÓN

La actividad continúa en el mes de marzo con la actuación del grupo de pop electrónico Hidrogenesse junto a una de las novedades de la provincia como son Abrazo (7/03). Continuará la agenda con Maren y Mirlo (14/03), Parquesvr con Becarios (21/03) y Teo Lucadamo junto a Elias Lynx (28/03). La participación de Lucadamo, hijo de la reconocida actriz Aitana Sánchez-Gijón, es una muestra de la apertura de sonoridades de este año, donde el mes de abril también arrancará con sonoridades urbanas a cargo del canario Choclock junto a Mita (4/04).

La actividad musical pondrá el broche con un referente nacional como Las Petunias, acompañadas de los alicantinos Gluu! (11/04); Vera GRV junto a Juliett (18/04) y cerrará la programación Kokoshca más Zona Malva (25/04). Así, las actuaciones gratuitas en el Castillo de Santa Bárbara cerrarán antes de que de comienzo el Spring Festival de Alicante, que se celebrará el 29 y 30 de mayo en el recinto Multiespacio Rabasa.

Las Petunias actuarán gratis en Alicante / INFORMACIÓN

Novedades en la localización

El Baluarte presenta este año como principal novedad la reforma del suelo del recinto, una actuación que permitirá al público disfrutar de los conciertos con mayor comodidad. Se han corregido las irregularidades del terreno, mejorando la experiencia en un espacio con un aforo limitado a 1.000 personas, según ha confirmado Producciones Baltimore. No obstante, la asistencia prevista se sitúa entre las 600 y 700 personas por concierto, en gran medida por el carácter gratuito del ciclo.

En caso de lluvia, la organización contempla la instalación de una carpa para garantizar el confort de los asistentes. El espacio contará además con un servicio propio de hostelería impulsado por Vibra Mahou, así como con food trucks, con el objetivo de ofrecer una experiencia que trascienda lo musical y combine patrimonio cultural y gastronomía. La propuesta se completa con la participación de Royal Bliss y Petroni, que aportarán una cuidada selección de bebidas y aperitivos.

Cartel oficial de Los conciertos del Baluarte en 2026 / INFORMACIÓN

Rutas que conectan el tejido gastronómico con la cultura

Con la intención de seguir dinamizando la ciudad y enriquecer la experiencia del público, Los Conciertos del Baluarte vuelven a incorporar a su agenda Las Rutas del Baluarte, una iniciativa que vincula la programación musical con el tejido comercial, gastronómico y cultural de Alicante. Estas rutas proponen descubrir espacios emblemáticos de la ciudad antes o después de los conciertos, ampliando el recorrido más allá del Castillo de Santa Bárbara y reforzando la conexión entre música, patrimonio y vida urbana.

Las Rutas del Baluarte se articulan en distintos itinerarios que ponen el foco en tres ejes principales. Por un lado, la ruta gastronómica, de la mano de Mahou Cinco Estrellas, que acerca la cultura cervecera a través de propuestas de calidad como El Cantó, Abarrote o La Máquina de Escribir, entre otros. A ello se suma la ruta de comercios locales, con espacios como Ghetto Gato Vintage, Zoco o Discos Naranja y Negro, y la ruta turístico-cultural, que incluye enclaves como Casa Bardín, el Museo MACA o el Barrio de Santa Cruz.