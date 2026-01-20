Conoce a los creadores de la obra de teatro que llegará en marzo al Arniches de Alicante

La Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura, ofrece una nueva sesión del Club Arniches, una iniciativa creada en 2024 que promueve el contacto del público con profesionales de las artes escénicas en un formato de encuentros con artistas, directores o autores vinculados a la programación anual del teatro.

Tras la buena acogida en la pasada temporada, esta nueva edición estará dedicada al público familiar, de la mano de la compañía El Patio Teatro, que presenta en el Teatre Arniches su último montaje, Feriantes, una coproducción con el Centro Dramático Nacional, el viernes 27 de marzo a las 19.30 horas.

Previamente, a las 18.00 horas, el Club Arniches se reunirá con Izaskun Fernández y Julián Sáenz López, creadores de la compañía de Logroño El Patio Teatro, para hablar sobre su trayectoria profesional, de su proceso artístico y artesanal y de Feriantes, partiendo del texto que se facilitará a los inscritos.

Cómo inscribirse en el Club Arniches

El Arniches abre las inscripciones para las personas interesadas en participar, que una vez confirmadas, podrán adquirir su entrada al precio habitual de 10 euros, y que en esta ocasión incluye el texto de la obra y el encuentro previo a la función.

Las personas que quieran disfrutar del Club acompañados de niños o niñas, solo tendrán que indicarlo en la ficha de inscripción. La edad recomendada para ver el espectáculo y para participar en el Club es a partir de 12 años. El precio de la entrada infantil es de 4 euros.

Este es el enlace al formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVaaDSXPO42DYDcuDeqG1vgtHqwx8WJkL4JJjgihBY8NGKcg/viewform

Sobre la compañía El Patio Teatro

El Patio Teatro fue creado en Logroño en 2012 por Izaskun Fernández y Julián Sáenz López tras una intensa trayectoria y formación en diversas técnicas y disciplinas artísticas. La compañía nace de la necesidad de acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano, y que son la excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario.

Han creado cinco espectáculos; A Mano, Hubo, Conservando Memoria, Entrañas y Feriantes, todos ellos programados en el Teatre Arniches. Han sido premiados en infinidad de ocasiones y han recorrido numerosos festivales y teatros en Europa, Asia, América, Australia y África.

Feriantes es un homenaje a la feria, a las barracas, a los cacharritos, a todas esas personas que han formado parte de este colectivo itinerante que recorre todos los pueblos y ciudades de España.

Cuenta con el reconocimiento de Mejor Espectáculo de Teatro Documental en Feten Gijón 2025 y el Premio Drac d'Or a la Mejor Escenografía en la Feria Titelles Lleida 2024.