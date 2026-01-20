¿Quieres ver algunos de los mejores cortos españoles gratis? Tu sitio está en La Nucia

El Festival de Cortos de La Nucia celebra su decimosegunda edición en el Auditori de La Nucia el próximo fin de semana. Serán dos sesiones, el 23 y 24 de enero a las 20 horas, las que permitan ver en total una docena de cortometrajes seleccionados en los Premios Fugaz de CortoEspaña, galardonados con más de 250 premios en diferentes festivales.

El público con su voto determinará el corto ganador de esta duodécima edición. La entrada es gratuita, con invitaciones disponibles en las taquillas del Auditori i Centre Cultural La Nucia y también a través de este enlace.

Este festival, que se celebra gracias a la colaboración entre la Concejalía de Cultura, Auditori de La Nucia y CortoEspaña, proyectará doce cortometrajes de producción española y de diferentes géneros, creativos y originales. En la presentación del festival han participado Francesc Sempere, director Auditori y Pedro Lloret, concejal de Cultura. Sempere participa desde hace dos años en el comité de profesionales de los Premios Fugaz, que valora y puntúa los mejores cortos.

Francesc Sempere y Pedro Lloret, en la presentación del festival / INFORMACIÓN

12 cortos en dos sesiones de proyección

La primera sesión del XI Festival de Cortos de La Nucía será el viernes 23 de enero a las 20 horas en el auditorio con los siguientes 6 cortos: Ángulo muerto de Cristian Beteta, Adiós de José Prats, Una cabeza en la pared de Manuel Manrique, Insalvable de Javier Marco, Cólera de José Luis Lázaro y Sexo a los 70 de Vanesa Romero.

El sábado 24 de enero, también a las 20 horas, se realizará la segunda sesión con 893 Kilómetros de Rubén Guindo Nova, Origami de Álvaro León, Pálpito de Marisa Crespo y Moisés Romera, Trece gatos de David Gaspar, Cuando llega el frío de María Salgado Gispert y La mort de Jesús Martínez Nota.

"Adiós", un cortometraje de animación de José Prats premiado en más de 10 certámenes / INFORMACIÓN

Estos cortos han conseguido 250 premios en diversos festivales internacionales durante el último año y participaron en los Premios Fugaz de Corto España.

Sesión escolar "extra"

Además, el XII Festival de Cortos de La Nucia incluirá como en ediciones anteriores un pase extraordinario de cortos matinal para estudiantes del Instituto de La Nucia, que será el viernes 23 de enero a las 12 horas en el Auditori de La Nucia.