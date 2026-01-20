El rapero Seven celebra 15 años de trayectoria en Alicante acompañado por numerosos artistas invitados

Cuando la música no es el principal sustento vital, es fácil perderse por el camino. Sin embargo, el rapero ilicitano Iván Pomares ha sabido sobreponerse a las adversidades para erigir una carrera que en 2026 cumple su 15º aniversario. Tras comenzar su trayectoria en el grupo Brother Selected y continuar en solitario bajo el nombre de Seven, ha encontrado su hábitat natural más allá de las canciones, en la producción musical, lo que le ha permitido vivir de la música.

Para celebrar una trayectoria ascendente que le ha llevado a editar un disco con su grupo iniciático, Área (2012), y cuatro álbumes con su proyecto personal como Diario personal (2016), Caos (2019), Orden (2021) y Lugar oscuro (2025); realizará una actuación en la Sala Marearock de Alicante el viernes 23 de enero, a partir de las 22 horas. Un concierto en el que repasará su carrera acompañado sobre el escenario por los músicos Danni y Aitor García. Las entradas están disponibles en la página web de la sala (entradasmarearock.com) al precio de 15 euros más gastos de gestión. También se podrán adquirir en taquilla el día del concierto.

"Este concierto es un homenaje tanto a la música en sí como a las personas que me han acompañado durante todo este tiempo. He querido intentar reunir a todos los artistas y amigos posibles para que vengan a compartir escenario conmigo y cantar los temas que hemos ido haciendo durante estos años", comenta el rapero a INFORMACIÓN. La actuación contará, por tanto, con la presencia de un amplio elenco de invitados que han contribuido a forjar la carrera de Seven.

Entre los nombres confirmados se encuentran su excompañero de grupo Runs, el productor Diro Brarec, la murciana Asheerah, Bha, el valenciano Barbé, Creshed, Bly, el ilicitano Diego Miñano, Ross, Selvyn, Pertu, Gemii, Guardeva, JX y Fernando Jover. "Me hace mucha ilusión poder compartir este concierto con todos ellos y ver a gente como Barbé, que es muy amigo mío y viene desde Valencia, pese a que hace tiempo que tiene la música bastante apartada", apunta el MC ilicitano.

Seven, en INFORMACIÓN, durante una sesión de fotos para Sonidos de Proximidad / Rafa Arjones

Algunos de los invitados volverán a subirse a un escenario tras un periodo alejados de la música, lo que aporta un componente especialmente nostálgico a la velada. "También van a subir siete artistas que graban en mi estudio para cantar un macrotema que hicimos entre todos", explica. La canción, Estudio Siete Vol. 1, sonará entre un repaso a los temas de toda su discografía, evidenciando la evolución vivida a lo largo de su carrera profesional, especialmente desde la separación de Brother Selected.

"Que esté Runs allí supone un detalle muy especial. Nosotros seguimos teniendo contacto personal, aunque musicalmente hayamos estado bastante apartados como grupo. Creo que este era un buen momento y una buena excusa para volver a juntarnos, cantar sobre un escenario y que mucha gente que lo había pedido pueda disfrutar de ello", asegura Seven. Un concierto en el que predominará el rap, pero que también dará cabida a otros muchos géneros como el rock, el punk, la electrónica o el jazz. Además, asegura que durante la actuación interpretará una canción de un artista fallecido recientemente que le ha influenciado mucho, pero prefiere mantener la incógnita respecto a su identidad.

Cartel oficial del concierto en la Sala Marearock de Alicante / INFORMACIÓN

Una evolución notoria en su carrera

Las efemérides invitan a mirar atrás y celebrar el camino recorrido. En el caso del músico ilicitano, se trata de un trayecto marcado por la autoexigencia y la consecución de metas constantes. "Lo que más ilusión me hace es que siempre intento marcarme metas grandes y verlas desde lejos mientras trabajas año tras año. Al final las vas cumpliendo y, cuando miras atrás y ves a ese Iván de hace 15 años, te gustaría decirle: ‘sigue por ahí, que vas a alcanzar cosas muy especiales’”.

Actualmente, asegura que mantiene las ganas de continuar otros 15 años en la industria, habiendo encontrado además su lugar en el ámbito de la producción profesional. "Empecé como productor grabando canciones de Brother Selected y poco a poco me di cuenta de que también me gustaba esa parte de la música, estar sentado haciendo que las cosas suenen bien". Un proceso que le llevó a abandonar su trabajo como informático para lanzarse al vacío con la firme intención de dedicarse por completo a la música. Este viernes celebrará junto con el público esta travesía que le ha llevado hasta aquí.