Agatha Christie a la alicantina: un misterio por resolver en "Asesinato en la Casa Carbonell"

La Casa de Cultura de Mutxamel acoge el jueves 22 de enero, a las 18 horas, el estreno de la obra de teatro Asesinato en la Casa Carbonell, una comedia de enredos en la que nada es lo que parece. Humor, misterio y malentendidos guiarán al público por un torbellino de sospechas y risas, mientras los asistentes se adentran en una mansión sacudida por un misterioso asesinato y se enfrentan a la pregunta clave: ¿quién querría matar a Carlos?

La iniciativa destaca por su carácter único e inclusivo, ya que el elenco está formado por personas con discapacidad intelectual de San Rafael – Fundación Estima, personas con enfermedad mental de ADIEM, usuarios de SASEM y personas mayores de la Residencia de Mayores de La Florida. Se trata de un proyecto artístico y comunitario que demuestra el valor del teatro como herramienta de encuentro, expresión y participación social, rompiendo estigmas y fomentando vínculos reales entre vecinos y vecinas.

Un momento de los ensayos de la obra, que se verá el jueves en la Casa de Cultura de Mutxamel / Joaquin Pineda

Los ensayos se han llevado a cabo durante semanas en la Biblioteca Pública de La Florida, con el apoyo de su responsable. Asesinato en la Casa Carbonell es fruto de un proceso creativo compartido, en el que cada participante aporta su talento, poniendo en valor la diversidad como fuente de riqueza colectiva. El estreno supone un paso más en una propuesta que apuesta por la cultura accesible y la participación comunitaria como motores de transformación social.

La representación tendrá lugar en la Casa de Cultura de Mutxamel, donde además personas con discapacidad intelectual de San Rafael – Fundación Estima desarrollan un proyecto de acomodadores en las actividades programadas por el Ayuntamiento de la localidad. La entrada es libre hasta completar aforo, y permite disfrutar de una tarde marcada por las artes escénicas y conocer de primera mano esta experiencia de teatro inclusivo, conversar con los participantes y recoger testimonios de una iniciativa que convierte el escenario en un espacio de igualdad.

Sobre San Rafael – Fundación Estima

San Rafael – Fundación Estima es una entidad social perteneciente a Plena Inclusión, con más de 40 años de trayectoria defendiendo la dignidad y los derechos de personas con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo. La fundación presta asistencia a más de un centenar de personas en toda la provincia de Alicante a través de su residencia, centro de día, viviendas con apoyos y diversos servicios de atención en la comunidad.