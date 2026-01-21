La cantante Moni Motes actuará en València el 19 de febrero

La cantante valenciana Moni Motes, una de las voces femeninas revelación del pop español, hará una parada en València dentro de su primera gira por cinco ciudades de España. En concreto, tras pasar por el Starlite Marbella , la Feria de Julio en el 'cap i casal' o el Jardín de las Delicias de Madrid, será el Palau Alameda el próximo 19 de febrero el que acogerá la actuación de la joven artista. Una actuación que llegará un mes después de que este 16 de enero lanzara 'Me Va Bien De Momento', su primera colaboración junto a una de las estrellas del momento musical español, Pol Gutiérrez, más conocido como DePol.

Nuevo EP

Este single forma parte de 'Auroras', el primer EP de la cantante previsto para este 2026 y compuesto por cinco canciones que está presentando en su primera gira en ciudades como Madrid, Barcelona, València, Sevilla y Pamplona. Tras la publicación de 'Adiós' y 'No Soy Como Tú', primeros adelantos del proyecto, la artista presenta ahora "una colaboración muy especial que refuerza su propuesta artística y consolida su crecimiento dentro del panorama pop nacional".

'Me Va Bien De Momento' está compuesta por Moni Motes, DePol y Álex Wall y retrata ese punto de inflexión emocional en el que una ruptura ya ha quedado atrás y empieza una nueva etapa de calma y superación personal. La canción producida por Pablo Bigboy, apuesta por un pop melódico y fresco, con un protagonismo especial de las guitarras acústicas, que aportan cercanía y sensibilidad al tema. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial, dirigido y producido por Pablo Tuche y grabado en Madrid, en el que Moni Motes y DePol interpretan la canción, reforzando la conexión emocional y artística que transmite el tema. Con 'Me Va Bien De Momento', Moni Motes "reafirma su identidad artística y suma la experiencia y personalidad de DePol en una colaboración que promete conectar con el público y convertirse en uno de los lanzamientos destacados del inicio de 2026".

La cantante valenciana Moni Motes, que actuará en València el 19 de febrero. / INFORMACIÓN

