Una conferencia en el Club INFORMACIÓN analiza el malestar en las relaciones amorosas
La conferencia, ofrecida por la psicoanalista Omaira Meseguer, tendrá lugar este viernes 23 de enero, a las 20 horas, y supone una reflexión en torno a los vínculos afectivos y las formas contemporáneas de relación humana
La psicoanalista Omaira Meseguer ofrecerá la conferencia titulada Malestar en el amor. La dificultad del encuentro, este viernes 23 de enero, a las 20 horas, en el Club INFORMACIÓN (avenda Doctor Rico, 17) de Alicante, una reflexión sobre los vínculos afectivos y las formas contemporáneas de relación desde la perspectiva del psicoanálisis. El acto estará presentado por la psicóloga Ruth Pinkasz.
Meseguer, psicoanalista en París y docente de la Sección Clínica de París, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana (ECF). Su intervención abordará cómo los seres hablantes nacen inmersos en el lenguaje y marcados por palabras que dejan huellas, a partir de las cuales se construyen y se deshacen los lazos sociales.
La conferencia pondrá el acento en que las relaciones no dependen únicamente de conductas o patrones de comportamiento, sino de la lengua y de la manera en que cada sujeto se relaciona con esas marcas simbólicas. En este sentido, expresar el amor y el deseo hacia otro implica, como señalaba Jacques Lacan, un acto de valentía: el de atreverse a decir, a “bien decir”.
Desde la experiencia psicoanalítica, Meseguer analizará las dificultades del encuentro amoroso en la actualidad, en un contexto marcado por la ilusión de la compatibilidad perfecta que, lejos de facilitar los vínculos, tiende a aumentar el aislamiento. La sinopsis del acto plasma que, "cuando el encuentro se produce, lo que emerge no es la fantasía de una complementariedad total, sino una disimetría radical entre los sujetos".
La conferencia se presenta como una invitación a pensar el amor y el deseo más allá de los ideales contemporáneos de ajuste y correspondencia, abriendo un espacio de reflexión sobre el malestar en las relaciones y las posibilidades reales del encuentro en nuestra época.
