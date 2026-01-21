Omaira Meseguer analiza en el Club INFORMACIÓN el malestar en las relaciones amorosas
La psicoanalista ofrece una reflexión en torno a los vínculos afectivos y las formas contemporáneas de relación humana
La psicoanalista Omaira Meseguer ofrece la conferencia titulada Malestar en el amor. La dificultad del encuentro, este viernes 23 de enero, a las 20 horas, en el Club INFORMACIÓN (avenda Doctor Rico, 17) de Alicante, una reflexión sobre los vínculos afectivos y las formas contemporáneas de relación desde la perspectiva del psicoanálisis. El acto estará presentado por la psicóloga Ruth Pinkasz.
Meseguer, psicoanalista en París y docente de la Sección Clínica de París, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana (ECF). Su intervención aborda cómo los seres hablantes nacen inmersos en el lenguaje y marcados por palabras que dejan huellas, a partir de las cuales se construyen y se deshacen los lazos sociales.
Meseguer pone el acento en que las relaciones no dependen únicamente de conductas o patrones de comportamiento, sino de la lengua y de la manera en que cada sujeto se relaciona con esas marcas simbólicas. En este sentido, expresar el amor y el deseo hacia otro implica, como señalaba Jacques Lacan, un acto de valentía: el de atreverse a decir, a “bien decir”.
Desde la experiencia psicoanalítica, Meseguer analiza las dificultades del encuentro amoroso en la actualidad, en un contexto marcado por la ilusión de la compatibilidad perfecta que, lejos de facilitar los vínculos, tiende a aumentar el aislamiento. La sinopsis del acto plasma que, "cuando el encuentro se produce, lo que emerge no es la fantasía de una complementariedad total, sino una disimetría radical entre los sujetos".
La conferencia es una invitación a pensar el amor y el deseo más allá de los ideales contemporáneos de ajuste y correspondencia, abriendo un espacio de reflexión sobre el malestar en las relaciones y las posibilidades reales del encuentro en nuestra época.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Denuncian el abandono de la estación de autobuses de Benidorm pese a la apertura de un nuevo negocio
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- La alcaldesa de Beniel advierte que su ayuntamiento se opondrá a la planta comarcal de basuras de Torremendo
- Un restaurante de Alicante, elegido el favorito de los españoles por TheFork
- Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras
- Las universidades y centros educativos pierden matemáticos porque no pueden competir con los salarios del sector privado