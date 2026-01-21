Morante resucita en Sevilla

Entre la sorpresa y la alegría desmedida. Así se ha vivido lo que sin duda será uno de los grandes titulares del recién estrenado año taurino. El periodista Vicente Zabala de la Serna publicaba que Morante de la Puebla ha decidido volver a vestirse de luces en 2026 y que la plaza elegida para tan esperada decisión ha sido Sevilla, su tierra, su feudo, su casa. Horas más tarde, el nuevo empresario de La Maestranza emitía un comunicado confirmando de manera oficial este anuncio. Según Garzón, Morante toreará cuatro tardes en Sevilla y no cinco, como se había apuntado en un principio. Cuatro tardes que son muchas y que al mismo tiempo saben a poco.

Sólo un torero como Morante puede irse y volver con apenas seis meses de diferencia y que todo el mundo lo celebre como un acontecimiento social. Entre el vacío absoluto del adiós y la luz del regreso ha pasado poco más de medio año, un tiempo suficiente para que la mente se ordene, el espíritu se serene y el hombre vuelva a encontrarse con el torero. Con la confirmación de esta noticia, cobra más fuerza aquel detalle que ya avanzó INFORMACIÓN sobre el matiz entre «quitarse» y «cortarse» la coleta. En el recordado gesto del torero en el centro del anillo venteño no hubo ninguna tijera en escena, sólo unas manos temblorosas, que con suma destreza desataron el añadido ante el estupor de quienes presenciaron aquella tarde del 12 de octubre en Madrid. No hubo guion, ni ensayo, porque aquella obra completa volvió a conquistar a todos por la única vía que posee el morantismo: la verdad.

Ahora las preguntas se suceden; ¿cómo volverá? ¿será capaz de pisar el mismo sitio de 2025? ¿lo hará para una temporada completa? ¿volverá a torear en Alicante? Semanas atrás, otro periodista, Paco Delgado, anunciaba a bombo y platillo que Morante volvería este año a los ruedos y que plazas como la de Alicante podrían estar en la órbita del maestro. Morante ya ha expresado en más de una ocasión que Alicante es una de esas plazas en las que le gusta torear, pero en este momento y más allá de Sevilla, sería aventurado añadir más ferias a ese gran regreso. O tal vez no.

Sea como fuere, lo que se ha anunciado son cuatro tardes de Morante en Sevilla que comenzaría con la de Domingo de Resurrección, dos en la Feria de Abril y otra en junio, en la festividad del Corpus, fecha a la que Garzón quiere volver a colocar la vitola de grandeza. Morante se acartelará en la tarde de su regreso a Sevilla con Andrés Roca Rey y David de Miranda, un cartel atrevido, novedoso y muy interesante.

Morante ha tenido, por tanto, una retirada de corto recorrido o más bien un descanso necesario y preciso para regresar como el gran protagonista de la nueva temporada taurina, que vuelve a poner a los toreros al máximo nivel de exigencia, ya que el mejor de todos los tiempos ha vuelto.

Tal y como expresó el propio Rubén Amón hace unos meses ,«no quiero que vuelva Morante y lo estoy deseando». Pues eso.