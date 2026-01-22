Descubre algunas de las próximas exposiciones que albergará el MARQ

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid un avance del calendario de congresos internacionales y las novedades expositivas de este año 2026, que incluyen en septiembre el encuentro anual de la Academia Europea de Museos.

Entre las próximas exposiciones temporales anunciadas se encuentra la muestra Entre el Hedonismo y la Espiritualidad. La Pintura Mural Romana en la Albufereta (Alicante), que ocupará el espacio que deja a finales de noviembre en el vestíbulo del MARQ la instalada en la actualidad, Rituales de Pastores. Canibalismo y Enterramiento en la Cova del Randero (Pedreguer), mientras que en la sala noble de la biblioteca del museo se instalará -de octubre de 2026 a febrero de 2027- la muestra La Villa Romana de l’Albir. Arqueología y Museo.

Presentación del calendario del MARQ en Fitur / Diputación de Alicante

La propuesta que sustituirá la exposición que ocupa las principales salas de exposición temporal, que ahora muestra hasta el mes de abril el patrimonio arqueológico de Dénia, aún no ha sido anunciada. A su vez, La Princesa de los Cárpatos. El Oro Argárico de San Antón Orihuela se despide este mes de Madrid tras haber permanecido cuatro meses en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y viajará al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) de Barcelona bajo el título Lujo y Dominio. Mujeres y Poder en la Edad del Bronce, en fechas aún por determinar. Hasta octubre de 2026 se podrá disfrutar en el Palau Comtal de Cocentaina de Lauria, Lória, Llúria. Señores y Señoras de la Tierra y Guardianes de piedra. Los Castillos de Alicante continúa con su itinerancia y estará dentro de unos meses en el Centro Cultural Miguel Hernández de Albatera.

Congresos y actividad académica

En cuanto a los congresos, jornadas, seminarios y conferencias con sede este año en el MARQ, en julio se celebrará el encuentro anual de la plataforma de museos EEN, European Exhibition Network, seguido del encuentro anual y la ceremonia de los Premios de la Academia Europea de Museos, EMA, en septiembre. También, tras el verano, tendrán lugar las Jornadas de Formación del Profesorado y en octubre las XI Jornadas de Recreación Histórica de Lucentum, el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional, las I Jornadas Internacionales de Arqueología y ADN y el Ciclo de Conferencias en la contextualización de la Exposición Temporal El Oro y el Universo.

Un museo a la vanguardia con 24 años de existencia

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado los detalles de un calendario cultural "que convertirá al MARQ en sede de destacados congresos internacionales y a la provincia de Alicante en punto de encuentro de museos de todo el mundo, lo que nos posicionará a la vanguardia de la arqueología y como referente museístico a nivel mundial".

El diputado Juan de Dios Navarro, durante la presentación en Fitur / Diputación de Alicante

Acompañado por el gerente de la Fundación CV MARQ, José Alberto Cortés, el diputado ha señalado, además, que en 2027 "nuestro museo arqueológico celebrará su 25 aniversario, un periodo en el que ha acumulado más de tres millones y medio de visitantes, hecho que lo convierte en uno de los espacios culturales más destacados de Europa".