"Mamma Mía!" entre bambalinas: así se prepara el musical en el Teatro Principal de Alicante

El universo del teatro musical es amplio y abarca a un gran número de personas y profesiones. Hablar de Mamma Mía!, concretamente de la producción de ATG Entertainment, es referirse a tres temporadas de éxito ininterrumpido en Madrid, con más de 1.000 funciones y más de 800.000 espectadores. Un mundo de luz y color en torno a 23 grandes éxitos de ABBA interpretados íntegramente en castellano que ahora tiene parada en el Teatro Principal de Alicante.

Serán un total de 38 funciones, que arrancarán el 22 de enero y se prolongarán hasta el 22 de febrero, cerrando cinco semanas en la ciudad alicantina. Este espectáculo, considerado uno de los grandes fenómenos musicales contemporáneos, se encuentra en plena gira nacional, un trabajo itinerante que mantiene al equipo fuera de casa durante dos años. "Somos un musical de estancias largas, por lo que en cada ciudad solemos quedarnos varias semanas debido a la expectación generada", explica Alexis Carlesso, jefe técnico de la producción.

Así se vive “Mamma Mía!” entre bambalinas en el Teatro Principal de Alicante / Rafa Arjones

En plena fase de montaje, Carlesso recibe a INFORMACIÓN mientras los operarios ultiman los detalles para dejar el escenario listo antes de la primera función. En total, viajan con la gira 28 técnicos, a los que se suman 18 trabajadores locales del teatro, sin contar labores de limpieza o conserjería. El equipo técnico incluye regidores que controlan el ritmo del espectáculo, personal de caracterización, técnicos de luces y sonido, gestores de utilería, personal de producción y otros profesionales esenciales.

Seis trailers han trasladado a Alicante todo el material necesario para montar un musical de esta envergadura, incluyendo escenografía, herramientas y elementos necesarios para adaptar el montaje a cada ciudad. "Cada emplazamiento requiere un montaje diferente. Afortunadamente, este teatro clásico, al estilo italiano, ofrece muchas facilidades a la hora de erigir todo lo que ve el público", comenta Carlesso. Uno de los trailers permanecerá en la parte trasera del coliseo, mientras que el resto pasará un mes aparcados a las afueras de la ciudad.

Escenografía de tres localizaciones

Los preparativos comenzaron el martes, construyendo una escenografía diseñada como un sistema modular de tres localizaciones, que se despliegan y repliegan durante la función mediante extremos móviles. Cada módulo funciona como una “página” de un libro gigante, en referencia al diario de Donna, de manera que cada hoja constituye un escenario independiente que puede transformarse rápidamente para representar distintas escenas.

Este diseño permite que los cambios sean fluidos y precisos, manteniendo la continuidad narrativa y visual, y optimizando los tiempos entre escenas sin interrumpir el ritmo del espectáculo. La manipulación de estos módulos requiere coordinación entre regidores y técnicos de maquinaria, quienes controlan los movimientos de cada “página” para que encaje perfectamente con la iluminación, el sonido y la actuación. Carlesso estima que la escenografía, construida a base de marcos de aluminio y madera, "pesa como mínimo un par de toneladas".

El musical cuenta también con una orquesta en vivo compuesta por dos teclados, un bajo, una guitarra y una batería. La extensión del teatro permite a los músicos ubicarse frente al público, en el foso de orquesta. Asimismo, cada músico dispone de una pantalla con las indicaciones del maestro, así como sistemas de respaldo que permiten continuar la interpretación sin interrupciones ante cualquier fallo técnico. Todo ello, sin contar a los 28 protagonistas que forman parte del elenco.

Más detalles sobre la producción

La producción corre a cargo de ATG Entertainment, responsable de grandes títulos como Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease, West Side Story, Matilda, Chicago o The Book of Mormon. La dirección escénica está firmada por Juan Carlos Fisher, mientras que la dirección musical recae en Joan Miquel Pérez, garantizando un alto nivel artístico tanto en lo visual como en lo sonoro. El trabajo coreográfico lo firma Iker Karrera y el pueblo griego es recreado a nivel de escenografía por Ricardo Sánchez-Cuerda.

Basado en 23 grandes éxitos de ABBA, Mamma Mía! construye su historia a partir de canciones universales como Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All, todas adaptadas al castellano, que sirven de hilo conductor a una trama cargada de emoción, humor y vitalidad. La obra rinde homenaje a las madres y a las hijas y conecta con la actualidad introduciendo cuestiones representativas de la sociedad contemporánea.

Del 22 de enero al 22 de febrero, la obra permanecerá cinco semanas en el Teatro Principal de Alicante con un total de 38 funciones. Los precios van desde los 54 euros en el anfiteatro hasta los 65 euros del palco corrido, pasando por el patio de butacas y club a 70 euros. Actualmente, ya se han vendido más de 17.000 entradas y algunas funciones están ya completas. Las entradas están disponibles en la página web del teatro (www.teatroprincipaldealicante.com) o en taquilla.