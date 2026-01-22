De “Mamma Mía!” a la zarzuela: los teatros de Alicante se llenan de planes este fin de semana

Alicante se sube al escenario este fin de semana. Los teatros de la provincia se llenan de historias, música y emoción con una agenda escénica que invita a dejarse llevar por el mejor plan cultural.

El Teatro Chapí de Villena acoge una nueva adaptación de Las amistades peligrosas dirigida por David Serrano. / INFORMACIÓN

Seducción y poder en el Chapí

La intriga y la seducción de Las amistades peligrosas llegan a Villena este sábado. David Serrano dirige una nueva adaptación del texto creado por el dramaturgo, guionista y director de cine británico Christopher Hampton, basado en la escandalosa y exitosa novela del francés Pierre Choderlos de Laclos de 1782. La función está protagonizada por Roberto Enríquez como el Vizconde Valmont y Pilar de Castro como la Marquesa de Merteuil en sus papeles principales. A pesar de que la novela fue publicada en 1782, es un texto que habla sobre asuntos de máxima actualidad en nuestros días, como el abuso de poder, el consentimiento o de cómo el dinero consigue, desgraciadamente, comprarlo casi todo. Las amistades peligrosas es «un libro que arde como el hielo», como dijo Baudelaire, habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando, de cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con impunidad con los menos favorecidos y de cómo el sexo marcan, a menudo, nuestras vidas.

Teatro Chapí de Villena.

Sábado, 19 horas.

Desde 14 euros.

Así se vive “Mamma Mía!” entre bambalinas en el Teatro Principal de Alicante / Rafa Arjones

«Mamma Mia!», el musical que no falla, arranca en Alicante

Con un mes completo de actuaciones, que suman 38 funciones, el musical alrededor de las grandes canciones de ABBA inicia su andadura en Alicante de la mano de ATG Entertainment, que convierte el escenario del teatro en una isla griega. Un elenco de artistas y bailarines dan forma a este homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos, con la música del grupo sueco como protagonista, y donde el público no puede dejar de cantar y bailar.

Teatro Principal de Alicante.

Hasta el 22 de febrero.

Desde 56€.

"Serrana: emperadora o alimaña" llega al Arniches / INFORMACIÓN

Estreno absoluto de la compañía alicantina Emma Lobo

Estreno absoluto de la producción alicantina Serrana: emperadora o alimaña, una producción de la compañía Emma Lobo. Con dramaturgia de Quico Cadaval, la obra está basada en La Serrana de la Vera de Vélez de Guevara, obra de teatro del Siglo de Oro español inspirada en una leyenda popular sobre una mujer fuerte y cazadora que se venga de un capitán que la seduce y abandona. Emma Lobo protagoniza esta revisión del clásico, que se construye a partir de dos versiones de una misma historia.

Teatre Aniches de Alicante.

Viernes, 20.30h.

15€.

" Yo solo quiero irme a Francia", este sábado en el Gran Teatro de Elche / INFORMACIÓN

Un drama familiar con María Galiana

Heridas familiares y herencias emocionales se entremezclan en Yo solo quiero irme a Francia, el debut teatral de la actriz Elisabeth Larena con un reparto de lujo: María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo.

Gran Teatro de Elche.

Sábado, 20h.

Desde 18€.

"Quimera", el nuevo espectáculo de A3 Danza / INFORMACIÓN

«Quimera», danza sobre los sueños en Alcoy

Quimera es el nuevo espectáculo de A3 Danza, que ha compuesto una oda al esfuerzo donde cada coreografía invita a reflexionar sobre los sueños y las aspiraciones. Espectáculo a beneficio de la asociación Acera.

Teatro Calderón de Alcoy.

Sábado, 20 horas.

10€.

La Compañía Lírica Alicantina lleva a escena "La taberna del puerto" / INFORMACIÓN

Zarzuela de la Compañía Lírica Alicantina

La tabernera del puerto es un romance marinero en tres actos que narra una historia de amor, pasiones extremas y acción, ambientada en el ficticio puerto de Cantabreda. La Compañía Lírica Alicantina la lleva a escena esta zarzuela.

