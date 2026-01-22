Paellas Be Live Festival Alicante celebra su 15º aniversario y presenta en FITUR la edición más ambiciosa de su historia

El Paellas Be Live Festival Alicante, celebra el Miércoles Santo (1 de abril) su 15º aniversario, consolidado como uno de los grandes eventos universitarios del panorama internacional. Coincidiendo con esta efeméride, la organización ha presentado su próxima edición en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la cual se lleva celebrando en Madrid desde hace ya 46 años, desde donde PBF ENTERTAINMENT GROUP trabaja para reforzar la proyección turística y universitaria de Alicante.

Paellas Be Live Festival en FITUR

Durante su presencia en la feria, el festival ha mantenido reuniones con turoperadores internacionales y asociaciones de estudiantes Erasmus de toda Europa y Sudamérica, con el objetivo de seguir posicionando Alicante como destino de ocio e intercambio cultural universitario de referencia y atraer público joven internacional a la ciudad.

“Quince años después, el festival sigue creciendo gracias al apoyo de su público y de las instituciones” explica Nando Coderch, CEO y promotor del festival, en el marco de FITUR. “Este proyecto ha crecido gracias, sobre todo, a la fidelidad del público universitario, especialmente el de la Universidad de Alicante, al trabajo conjunto con el Consejo de Estudiantes CEUA y al apoyo institucional del Ayuntamiento de Alicante”.

Paellas Be Live Festival ha estado presente en FITUR, posicionando Alicante como destino de ocio e intercambio cultural universitario de referencia. / Pilar Cortés

Otro de los pilares del crecimiento del festival ha sido la consolidación del Multiespacio Rabasa, considerado el recinto de los grandes eventos de la ciudad y capaz de albergar un festival de estas dimensiones con las máximas garantías de seguridad y organización.

Desde la organización destacan especialmente el papel de su público. “Tenemos el mejor público posible. Nuestra comunidad es el alma del festival: participativa, creativa y con una energía que transforma cada edición. Esa implicación es lo que nos impulsa a superarnos año tras año”, señala Coderch.

Paellas Be Live Festival, un icono del ocio universitario internacional en Alicante. / PBF

Un evento universitario histórico

Para este 15º aniversario, Paellas Be Live Festival prepara la edición más grande de su historia, con siete zonas diferenciadas y cuatro escenarios, que incluirán zona gastro y de descanso, área VIP, carpa de circo, escenario de directos, karaoke y un gran Main Stage pensado para albergar la mejor música del momento. Más de 30 artistas formarán parte del cartel, con una programación diseñada para todos los gustos.

Las previsiones apuntan a un nuevo récord de asistencia, con más de 30.000 personas, consolidando al festival como uno de los grandes eventos de la ciudad.

Entradas, a partir del 3 de febrero

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 3 de febrero a través de la cuenta oficial de Instagram del festival, @paellasbelivefestival, y desde la organización (al tratarse de un número de entradas limitadas) confían en que, como en ediciones anteriores, se registre un fuerte ritmo de ventas desde el primer minuto.