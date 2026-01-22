Un restaurante de Alicante, elegido el favorito de los españoles por TheFork
El ranking de la plataforma de reservas online, que publica un listado de cien establecimientos, incluye en el "top ten" a dos espacios de la provincia
Un restaurante de Alicante encabeza el ranking de los cien restaurantes favoritos de los españoles según la plataforma de reservas online TheFork, que ha publicado por octavo año consecutivo su Top100 nacional de los establecimientos mejor valorados, a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del 2025.
Baalbec Restaurant Lounge, ubicado en el número 4 de la calle Poeta Carmelo Calvo de Alicante, ha sido el elegido el mejor restaurante de ese listado. Se trata de un restaurante de cocina fusión mediterránea de origen magrebí con un precio medio de 28 euros. Además, en el listado de los diez primeros establecimientos españoles se encuentra en décima posición otro restaurante de Alicante, en este caso de cocina italiana, Casa Mia Italia (calle Juan de Herrera, nº 38).
No son los únicos restaurantes de la provincia inluidos en el Top100 de TheFork. En la Comunidad Valenciana, dieciséis restaurantes han sido incluidos en la selección, de los que once pertenecen a territorio alicantino: en las primeras posiciones se encuentran Baalbec Restaurant Lounge (1º); y Casa Mia Italia (10º), ambos en Alicante. Le siguen después La Finca de Susi Díaz (13º), en Elche; El Xato (16º), en La Nucia; así como Baobab Soul Kitchen & Bar (17º) y La Marmita Alicantina (22º) ambos en Alicante. Por su parte, también han entrado en el ranking RiFF (23º), situado en Valencia; Bar Pere (36º), en Callosa de Ensarrià; Le Vin Rouge Maitre - Cavista (38º), en Oropesa del Mar, Castellón; Moraira Casa Lili (39º), en Teulada; El Olivo Tapas (45º), en la capital alicantina; Mengem (47º), en Valencia; Jávea Casa Lili (59º), en El Tosalet, de nuevo en la provincia; así como El Calderero (63º), en Alicante; y Meat Market (72º) y La Salita de Begoña Rodrigo (94º), ambos en Valencia.
13 comunidades y 20 provincias representadas
En esta octava edición el listado cuenta con una amplia representación territorial con la inclusión de 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; Comunidad Valenciana, con 16; Baleares, con 8 y Andalucía con 7. Como novedad este año, Extremadura ha entrado en el ranking con un restaurante.
Un tercio de los restaurantes están reconocidos por la Guía Michelin
Además, 34 establecimientos incluidos en el listado nacional cuentan con el reconocimiento de la Guía Michelin, como prueba de su diversidad y apuesta por la alta gastronomía. De ellos, 2 son son triestrellados y están en Barcelona (La Cocina de los Hermanos Torres -28º- y Lasarte by Martín Berasategui -66º-); 13 están distinguidos con una Estrella, entre los que destacan en las primeras 25 posiciones: Prodigi (9º), ubicado en la capital catalana; La Finca de Susi Díaz (13º), en Elche; El Xato (16º), en La Nucia y RiFF (23º), en Valencia.
TheFork, empresa de Tripadvisor, es una la plataforma de reservas online de restaurantes en Europa. La compañía utiliza la tecnología para fomentar conexiones entre comensales y restauradores y promocionar la cultura gastronómica con una red de casi 55.000 restaurantes asociados en 14 países, cerca de 40 millones de descargas de la aplicación y más de 20 millones de reseñas verificadas, según afirma la empresa.
Listado completo del Top100
- Baalbec Restaurant Lounge – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Casa Bangla – Barcelona, Cataluña.
- Zaytun – Barcelona, Cataluña.
- Omeraki – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Marcelle Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Speakeasy – Barcelona, Cataluña.
- El Callejón de Álvarez Gato – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Âme Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Prodigi – Barcelona, Cataluña.
- Casa Mia Italia – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Santoku La Barra – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Japo Santa Catalina – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Finca de Susi Díaz – Elche, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Artean Barra Abierta – Donostia, Guipuzcoa, País Vasco.
- Terra d'Escudella – Barcelona, Cataluña.
- El Xato – La Nucia, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Baobab Soul Kitchen & Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.
- El Alimentario – Torre del Mar, Málaga, Andalucía.
- La Taberna de Paula – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Guagua Blanca – Maspalomas, Las Palmas, Canarias.
- Harajuku Gastro Sushi – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- La Marmita Alicantina – Alicante, Comunidad Valenciana.
- RiFF – Valencia, Comunidad Valenciana.
- La Llorería – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Plats – Cornellà de Llobregat, Barcelona, Cataluña.
- Brasa Gaucha Grill – Barcelona, Cataluña.
- Zahara – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Cataluña.
- Rangoli – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Daikiya – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Sushi Flower – Málaga, Andalucía.
- Lina – Madrid, Comunidad de Madrid.
- El Bohio – Illescas, Toledo, Castilla-La Mancha.
- Piano B – Barcelona, Cataluña.
- El Quinto Sabor – Villaviciosa de Odón, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Bar Pere – Callosa de Ensarriá, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Red Fenix Hotpot – Rivas Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Le Vin Rouge Maître-Cavista – Oropesa del Mar, Castellón, Comunidad Valenciana.
- Moraira Casa Lili – Teulada, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Palm Court – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Hungry Gastro Food Bar – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Bar Verat – Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Cataluña.
- Poemas By Hermanos Padrón – Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canaria
- Cráter - Identidad Canaria – Adeje, Tenerife, Canarias.
- El Olivo Tapas Gourmet & Wine Bar – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Kaizen – Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares.
- Mengem – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Viana – Barcelona, Cataluña.
- La Estrella 1924 – Barcelona, Cataluña.
- The Alchemix – Barcelona, Cataluña.
- Almo de Juan Guillamón – Murcia.
- Pementa Rosa – Carballo, A Coruña, Galicia.
- Kangnam – Barcelona, Cataluña.
- Ménade – Caleta de Vélez, Málaga, Andalucía.
- Ginnan – Barcelona, Cataluña.
- Celler 1923 – Peralada, Girona, Cataluña.
- Chicos del Mar – Peguera, Mallorca, Baleares.
- Oceanika Madrid – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Jávea Casa Lili – El Tosalet, Alicante, Comunidad Valenciana.
- Alborz – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Fishology – Barcelona, Cataluña.
- Fiorito – Barcelona, Cataluña.
- El Caldero – Alicante, Comunidad Valenciana.
- Llucasaldent Gran – Alaior, Menorca, Baleares.
- Palodú – Málaga, Andalucía.
- Lasarte by Martín Berasategui – Barcelona, Cataluña.
- Mafrens – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Es Pati de Montuiri – Montuiri, Mallorca, Baleares.
- Javier Martín – Cáceres, Extremadura.
- La Era de los Nogales – Sardas, Huesca, Aragón.
- Nikkó – Vigo, Pontevedra, Galicia.
- Meat Market – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Candeal – Marbella, Málaga, Andalucía.
- Bolboreta – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Material – Malpica, A Coruña, Galicia.
- El Racó d'en Cesc – Barcelona, Cataluña.
- El Secreto de Chimiche – Granadilla, Tenerife, Canarias.
- Erre & Urrechu Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Arrozante – Fuengirola, Málaga, Andalucía.
- AH-UN – Barcelona, Cataluña.
- Suculent – Barcelona, Cataluña.
- La Vinoteca – Santander, Cantabria, Cantabria.
- Mosaico – Madrid, Comunidad de Madrid.
- A Viaxe – Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia.
- Aula – Barcelona, Cataluña.
- Cau de l'Ateneu – Manresa, Barcelona, Cataluña.
- Ikoya Izakaya – Barcelona, Cataluña.
- Bembi – Barcelona, Cataluña.
- Megami Ramen Sabadell – Sabadell, Barcelona, Cataluña.
- La Esquina del Real – Madrid, Comunidad de Madrid.
- La Sala de Farners – Santa Coloma De Farners, Gerona, Cataluña.
- Hofmann – Barcelona, Cataluña.
- Cal Tapa Gastrobar – Mollet Del Vallès, Barcelona, Cataluña.
- La Salita de Begoña Rodrigo – Valencia, Comunidad Valenciana.
- Mi Niña Lola – Málaga, Andalucía.
- El Doncel – Sigüenza, Guadalajara, Castilla-La Mancha.
- Milongas Barcelona – Barcelona, Cataluña.
- Le Chinois – Madrid, Comunidad de Madrid.
- Saran Indian cuisine – Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Comunidad de Madrid.
- Can Boleta – Calella, Barcelona, Cataluña.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?
- Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes