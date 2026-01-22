Un restaurante de Alicante, elegido el favorito de los españoles por TheFork

Un restaurante de Alicante encabeza el ranking de los cien restaurantes favoritos de los españoles según la plataforma de reservas online TheFork, que ha publicado por octavo año consecutivo su Top100 nacional de los establecimientos mejor valorados, a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del 2025.

Baalbec Restaurant Lounge, ubicado en el número 4 de la calle Poeta Carmelo Calvo de Alicante, ha sido el elegido el mejor restaurante de ese listado. Se trata de un restaurante de cocina fusión mediterránea de origen magrebí con un precio medio de 28 euros. Además, en el listado de los diez primeros establecimientos españoles se encuentra en décima posición otro restaurante de Alicante, en este caso de cocina italiana, Casa Mia Italia (calle Juan de Herrera, nº 38).

No son los únicos restaurantes de la provincia inluidos en el Top100 de TheFork. En la Comunidad Valenciana, dieciséis restaurantes han sido incluidos en la selección, de los que once pertenecen a territorio alicantino: en las primeras posiciones se encuentran Baalbec Restaurant Lounge (1º); y Casa Mia Italia (10º), ambos en Alicante. Le siguen después La Finca de Susi Díaz (13º), en Elche; El Xato (16º), en La Nucia; así como Baobab Soul Kitchen & Bar (17º) y La Marmita Alicantina (22º) ambos en Alicante. Por su parte, también han entrado en el ranking RiFF (23º), situado en Valencia; Bar Pere (36º), en Callosa de Ensarrià; Le Vin Rouge Maitre - Cavista (38º), en Oropesa del Mar, Castellón; Moraira Casa Lili (39º), en Teulada; El Olivo Tapas (45º), en la capital alicantina; Mengem (47º), en Valencia; Jávea Casa Lili (59º), en El Tosalet, de nuevo en la provincia; así como El Calderero (63º), en Alicante; y Meat Market (72º) y La Salita de Begoña Rodrigo (94º), ambos en Valencia.

Imagen de Baalbec Restaurante Lounge / INFORMACIÓN

13 comunidades y 20 provincias representadas

En esta octava edición el listado cuenta con una amplia representación territorial con la inclusión de 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; Comunidad Valenciana, con 16; Baleares, con 8 y Andalucía con 7. Como novedad este año, Extremadura ha entrado en el ranking con un restaurante.

Un tercio de los restaurantes están reconocidos por la Guía Michelin

Además, 34 establecimientos incluidos en el listado nacional cuentan con el reconocimiento de la Guía Michelin, como prueba de su diversidad y apuesta por la alta gastronomía. De ellos, 2 son son triestrellados y están en Barcelona (La Cocina de los Hermanos Torres -28º- y Lasarte by Martín Berasategui -66º-); 13 están distinguidos con una Estrella, entre los que destacan en las primeras 25 posiciones: Prodigi (9º), ubicado en la capital catalana; La Finca de Susi Díaz (13º), en Elche; El Xato (16º), en La Nucia y RiFF (23º), en Valencia.

TheFork, empresa de Tripadvisor, es una la plataforma de reservas online de restaurantes en Europa. La compañía utiliza la tecnología para fomentar conexiones entre comensales y restauradores y promocionar la cultura gastronómica con una red de casi 55.000 restaurantes asociados en 14 países, cerca de 40 millones de descargas de la aplicación y más de 20 millones de reseñas verificadas, según afirma la empresa.

Listado completo del Top100