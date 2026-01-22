¿Tienes más de 40 años y te gustaría desfilar? Vuelve a Alicante el Certamen de Modelos Senior

Las mujeres y hombres mayores de cuarenta años que soñaron alguna vez con ser modelos tienen ahora una oportunidad de serlo en Alicante. El Certamen de Modelos Senior ha convocado una nueva edición, la tercera, para aspirantes de Alicante y Murcia que desean dedicarse al mundo de la moda o la publicidad o simplemente vivir la experiencia del certamen.

La agencia de modelos Rassim's, organizadora de esta iniciativa, que desde su primera edición ha despertado gran interés, ha abierto el casting al que se pueden presentar hombres y mujeres de cuarenta años en adelante, con la novedad de que este año hay una nueva categoría que permite la inscripción a los mayores de sesenta años también, ya que antes la horquilla se situaba entre los 40 y los 65 años.

Para participar en el casting

De este modo, la nueva edición establece tres categorías: Silver, de 40 a 49 años; Senior, de 50 a 50 años; y Platino, de más de 60 años. El plazo ya está abierto y los interesados pueden contactar con Mariola García, ganadora de la primera edición en la categoría Senior y delegada en Alicante y Murcia, en el teléfono 608816016, en el correo electrónico royalseniorlevante@gmail.com o en el perfil de instagram @mariolagarcia5.0

El casting estará abierto hasta completar el número de inscripciones previstas, que en la primera edición seleccionó a 35 finalistas y en la segunda superó el medio centenar, pero se presentaron centenares de solicitudes.

Cartel del certamen de Modelos Senior en Alicante 2026 / INFORMACIÓN

Aunque el lugar de celebración aún no está cerrado, el certamen prevé realizarse el próximo 25 de septiembre, y los seis ganadores pasarían a la Gala Nacional que se lleva a cabo a final de año, que organiza la agencia Rassim's, con más de treinta años en el sector de la moda. En anteriores ediciones, los desfiles de aspirantes en Alicante se celebraron en un local de la playa de San Juan y, el último, en el Real Liceo Casino.

Contra los estereotipos

Este proyecto pretende combatir el edadismo en la moda, las tallas y los límites que impone la industria. De momento, una mujer de 73 años se encuentra entre las primeras inscritas al certamen, según ha informado Mariola García, que desde su triunfo en la primera edición ha trabajado de modelo en varias propuestas fotográficas "con una talla 46 y con el pelo gris", como reconoce orgullosa.