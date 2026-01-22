Usuarios de la Biblioteca Azorín de Alicante convocan una concentración para "salvar" la biblioteca pública

La Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Azorín ha convocado una concentración ciudadana bajo el lema "¡Salvemos la Biblioteca Pública Azorín!" para denunciar el deterioro del servicio y reclamar un espacio público de calidad. La protesta tendrá lugar el próximo jueves 5 de febrero, a las 18 horas, frente a la Casa de las Brujas, en la avenida Doctor Gadea de Alicante.

Entre las principales demandas del colectivo se encuentra la ampliación de los horarios de apertura, la dotación de servicios adecuados para la ciudadanía, la compra de nuevos fondos bibliográficos, la reapertura de los clubes de lectura y la reactivación de las actividades infantiles que, según denuncian, han sido canceladas sin explicación.

El horario actual de la biblioteca es uno de los puntos que mayor malestar genera entre los usuarios. El centro solo abre de lunes a viernes en horario de mañana, una franja que dificulta el acceso a estudiantes y personas trabajadoras, y que, según la asociación, incumple el convenio marco de bibliotecas públicas a nivel nacional.

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

En cuanto a los clubes de lectura, los coordinadores de estas actividades recibieron el pasado 25 de noviembre una comunicación en la que se anunciaba la suspensión de las sesiones previstas. Según explican desde la asociación, la decisión se tomó sin ofrecer motivos ni un calendario claro de reanudación.

La concentración está abierta a toda la ciudadanía y busca visibilizar una problemática que afecta a uno de los principales equipamientos culturales públicos de la ciudad, con el objetivo de reclamar soluciones y un compromiso institucional firme con la biblioteca y sus usuarios.

Cartel oficial de la concentración / INFORMACIÓN

Tres escritos como aviso previo

Antes de convocar la concentración, la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín remitió tres escritos a las distintas administraciones competentes, coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, celebrado el 24 de octubre. En ellos, trasladaron la necesidad urgente de adquirir novedades editoriales, ya que el último lote de libros incorporado procedía de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Ministerio de Cultura, y no de una partida autonómica específica.

Noticias relacionadas

La situación de la Biblioteca Azorín es especialmente compleja desde el punto de vista administrativo. El edificio es de titularidad estatal, pero su gestión depende de la Generalitat Valenciana, mientras que el suelo sobre el que se asienta pertenece al Ayuntamiento de Alicante. Esta triple dependencia implica que cualquier proyecto de reforma o intervención requiere la coordinación y autorización de las distintas administraciones, un factor que, según denuncian los usuarios, ha ralentizado durante años cualquier avance en la rehabilitación del espacio.