Vicente Magro regresa a la novela con una historia sobre la vida después de la muerte

¿Pueden volver los muertos? Esta pregunta abre Nunca me marcharé, la séptima novela de ficción del magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro, que explora la posibilidad de una "vida" después de la muerte. Según el autor, "es una novela que tiene como objetivo transmitir un mensaje muy concreto: intentar reducir el dolor que causa la muerte de un familiar". El libro está disponible a través de Amazon en edición de tapa blanda.

La trama se centra en dos personas con una enfermedad terminal que, antes de fallecer, se convencen de una idea ampliamente debatida: que la muerte no es el final y que existe la posibilidad de que, tras fallecer, puedan establecer contacto de manera extrasensorial con sus seres queridos. En la historia, un psicólogo les explica esta posibilidad, y tras su muerte ambos personajes consiguen comunicarse con su entorno familiar, lo que reduce el dolor asociado a la pérdida.

Portada de "Nunca me marcharé", la última novela de Vicente Magro / INFORMACIÓN

La novela recoge numerosos testimonios de personas que afirman haber experimentado contactos sensoriales con familiares fallecidos. "He trabajado mucho con estudios científicos y sociológicos. En Estados Unidos y en Inglaterra hay investigaciones que demuestran que una de cada tres personas declara haber tenido este tipo de contacto tras la muerte de un familiar. Es un tema muy tabú y oculto, porque mucha gente no lo verbaliza por miedo a ser considerada 'loca'", explica Magro.

El magistrado comenzó a interesarse en este fenómeno tras conocer a dos personas que afirmaron haber sentido la presencia de un familiar fallecido. "De entrada me chocó, pero me llevó a investigar un tema que, hoy en día, es cada vez más común. La novela intenta poner encima de la mesa una realidad que muchos testimonios ya evidencian. He pasado un año documentándome y la cantidad de personas que hablan de estas experiencias es enorme", añade, subrayando que su papel es el de transmisor de estas experiencias.

Vicente Magro, magistrado y expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante / Rafa Arjones

Un objetivo: hacer menos dolorosa la muerte

Abordar la muerte desde la ficción no es sencillo, ya que se trata de un tema que genera controversia y sensibilidad. La intención de Magro es ofrecer un recurso que alivie el duelo, planteando la muerte como un tránsito más que como un final absoluto. Esta idea, presente en diversas culturas y religiones desde hace siglos, también se ha convertido en un símbolo de trascendencia y continuidad, incluso dentro de las Fuerzas Armadas españolas. El himno La muerte no es el final, escrito por el sacerdote castrense Cesáreo Gabaráin, refleja esta concepción: quien muere no desaparece, sino que permanece en la memoria colectiva y en una dimensión superior, ya sea espiritual o simbólica.

Magro asegura que no teme ser tildado de loco por abordar esta temática, como les ocurre a quienes han sentido la presencia de seres queridos fallecidos. "No se trata de que yo crea o deje de creer en ello, sino de transmitir, a través de una historia ficticia, algo que millones de personas están contando. No me posiciono ni a favor ni en contra; soy un mero transmisor de una realidad social que existe y que no debería llevar a nadie a ser tildado de loco", subraya el magistrado.

Vicente Magro, en una imagen de archivo / Jose Navarro

Transhumanidad y ética

Aprovechando el argumento de Nunca me marcharé, el magistrado alicantino introduce también otro tema que plantea dilemas éticos relacionados con el ser humano: el transhumanismo como principio de inmortalidad. "Introduzco la cuestión de la inteligencia artificial y el gemelo digital, pues hay empresas que ya crean réplicas digitales de las personas fallecidas", apunta en la entrevista con INFORMACIÓN.

Se trata de una réplica virtual en forma de holograma "que crea una especie de duplicado de una persona" con algoritmos concretos extraídos de toda su vida. De esta manera, plasma un debate moral sobre hasta qué punto es ético generar estos avateres después de la muerte, y a nivel psicológico plantea la duda de hasta qué punto es perjudicial no asumir la muerte "manteniendo a tu familiar 'vivo' con tan solo pulsar un botón", concluye Vicente Magro.