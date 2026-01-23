Las alicantinas Nebulossa y Blanca Paloma actuarán en la gran final del Benidorm Fest 2026

Las novedades siguen envolviendo la actualidad del Benidorm Fest. A dos semanas del inicio del certamen, la organización continúa desvelando nuevos detalles sobre su próxima edición. Blanca Paloma, ganadora del festival en 2023, y Nebulossa, vencedora en 2024, serán dos de las actuaciones destacadas de la gran final, que se celebrará el 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Ambas intérpretes se suman a la ya anunciada Chanel, que también se subirá al escenario donde conquistó el Micrófono de Bronce en 2022.

Las dos artistas alicantinas han participado este viernes en un acto promocional celebrado en el estand de la localidad en Fitur, donde han estado acompañadas por César Vallejo, director del Benidorm Fest; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Toni Pérez, alcalde de Benidorm; y Jesús Carrobles, concejal de Eventos. El encuentro ha servido para reforzar la proyección nacional del festival y avanzar algunas de las novedades de esta quinta edición.

En dicha convocatoria se ha vuelto a informar de algunas cuestiones que se han ido confirmando en las últimas semanas, como que el festival renovará el trofeo que se entrega a la propuesta ganadora. Aprovechando su desvinculación con Eurovisión, debido a la presencia de Israel en el evento, la nueva estatuilla será una reinterpretación de la mítica Sirenita de Oro, el galardón que durante décadas identificó al Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Por ello, una réplica del nuevo galardón ha presidido el acto en Madrid como anticipo de uno de los elementos más representativos de esta edición, que celebrará sus tres galas los días 10, 12 y 14 de febrero. Dichas jornadas podrán seguirse en directo a través de todos los canales de RTVE, que transmitirán las 18 actuaciones que se desarrollarán durante las dos semifinales en el escenario ubicado en el Palau d’Esports l’Illa.

En cada una de las dos semifinales participarán nueve artistas, de los que solo seis pasarán a una final que contará con 12 actuaciones. Los cantantes que competirán por alzarse victoriosos son ASHA, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León junto a Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox & LUCYCALYS. Además, este año hay un premio económico de 150.000 euros para la propuesta ganadora.

Impacto mediático de la pasada edición

Durante la jornada, el alcalde Toni Pérez ha dado cuenta del informe de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza que cifra en más de 243 millones de euros el impacto mediático de la pasada edición. El primer edil de Benidorm ha trasladado las conclusiones de este estudio junto al concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y ha explicado que el informe sobre impacto en los medios "no se circunscribe a los días del Benidorm Fest, si no que la evaluación se inicia algo más de dos meses antes de que se celebre el festival y se prolonga hasta varias semanas después de la final".

Según los resultados del estudio, que analiza el periodo comprendido del 7 de noviembre de 2024 al 15 de febrero de 2025, la repercusión del Benidorm Fest en medios digitales y portales fue de 210.073.961 euros; mientras que en televisión superó los 29,5 millones de euros y los 3,6 millones en prensa escrita. El número de impactos de audiencia en las más de 11.000 referencias estudiadas se situó por encima de los 38.000 millones.

El alcalde ha significado que "este año el estudio ha incluido también un análisis exhaustivo sobre el uso de las redes en el evento, el impacto económico que ese uso ha generado y cómo ayudan los perfiles de influencers a la repercusión del evento. Para ello, se han recopilado datos de X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, noticias digitales, webs, foros y blogs entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025.

Dentro de las redes sociales, Tik Tok fue la plataforma más influyente, copando más de un tercio del impacto contabilizado. Le sigue X con un 21%, que además se consolida como el espacio principal para la conversación en tiempo real y la reacción inmediata durante el evento. Las plataformas como Facebook, YouTube e Instagram tuvieron una participación más discreta, representando entre un 2 y un 4% del total.

Por lo que respecta al contenido de las publicaciones en redes sociales, entre los hallazgos principales del análisis están que para los usuarios Melody se convirtió en una figura viral con carácter transversal, que se produjo una mejora en la calidad de la producción y en la profesionalización del formato o que el Benidorm Fest es un festival que representa valores contemporáneos como el feminismo, la diversidad y la pluralidad.

Asimismo, una amplísima mayoría de los usuarios que se interesaron en redes sobre el Benidorm Fest 2025 corresponde a perfiles de fans y usuarios con menos de 2.000 seguidores lo que revela que "la conversación fue altamente participativa y socialmente distribuida". Por otro lado, las cuentas de usuarios con más de un millón de seguidores, pese a ser testimoniales en volumen, tuvieron un impacto elevado.