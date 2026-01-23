Carme Ortí asiste al estreno de "Serrana: emperadora o alimaña" en Alicante

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha acudido este viernes al Teatre Arniches de Alicante para asistir al estreno absoluto de la producción alicantina Serrana: emperadora o alimaña, de la compañía Emma Lobo, y mostrar así su respaldo a la dramaturgia actual.

Ortí ha estado acompañada de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y de la hasta ahora delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante y directora del Arniches, Alicia Garijo, que deja su puesto en febrero por jubilación.

La consellera de Cultura volverá de nuevo a la provincia de Alicante la próxima semana, en concreto los días 27 y 28 de febrero, para visitar algunos centros educativos, reunirse con los responsables en los ayuntamientos de Alicante y Elche y conocer las inquietudes y necesidades culturales de la provincia, según han indicado desde su departamento.