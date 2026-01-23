El Festival de Grandes Compositores se extiende a Torrevieja

El Festival de Grandes Compositores ha anunciado este viernes en Fitur su tercera edición con un homenaje al centenario del estreno deTurandot, de Giacomo Puccini (1926-2026), una de las óperas más emblemáticas del repertorio lírico mundial. Por tercera vez, después de Carmen de Bizet en 2025 y de la Misa de Réquiem de Verdi en 2024, en sus 150 aniversarios, el festival presentará una producción de esta obra maestra de la lírica italiana, fusionando música, teatro y proyecciones visuales para transportar al público a la China imperial.

La novedad este año es que el festival extiende las representaciones-conciertos hasta Torrevieja, además de las ciudades de Alicante, Elche y Orihuela, y no se descarta que se incorporen nuevas localidades al programa, que se llevará a cabo en el mes de abril.

Al igual que el pasado año, esta tercera edición presentará una gran producción semi-escénica, con proyecciones digitales, vestuario y maquillaje para las voces solistas, y con mayor protagonismo de la música. Participarán en este ambicioso proyecto un total de 150 profesionales, entre músicos y voces, pertenecientes al Coro y Orquesta de UNED-Elche, la Orquesta Barroca Valenciana, el Coro de la Universidad de Alicante, la Coral Crevea de Alicante y una selección de voces infantiles de la escuela de canto EMYC.

Presentación del festival en Fitur, este viernes / INFORMACIÓN

Junto a ellos, entrarán en escena solistas nacionales e internacionales especializados en el repertorio pucciniano. A destacar como protagonistas principales: Helena Gallardo (soprano) como Turandot, David Baños (tenor) como Príncipe Calaf, Carmen Muñoz (soprano) como Liu y Dmytro Rusinyak (barítono) como Ping. En total, participan 45 músicos, 90 voces corales, 10 voces infantiles, 4 solistas y 1 director.

Según el director del Festival, Manuel Ramos Aznar, "Turandot es un desafío vocal y dramático que celebra la universalidad de la música, y con esta producción semi-escénica, queremos honrar el legado de Puccini mientras innovamos en una sencilla puesta en escena para conectar con nuevo público y audiencias".

El Festival de Grandes Compositores se ha consolidado como una cita de interés cultural y musical en la provincia de Alicante. El director de UNED de Elche, Francisco Escudero, añade que funciona como un "polo de atracción" y es "una manera de mostrar talento musical y artístico que nos posiciona como referente en la provincia".

La obra de Puccini y los conciertos programados

Turandot fue compuesta por Giacomo Puccini en tres actos y su estreno tuvo lugar el 25 de abril de 1926 en la Scala de Milán. En el tercer acto se encuentra una de las arias más conocidas para tenor, Nessun dorma, que representa la victoria del amor sobre el odio.

Al cumplirse un siglo de su estreno, el festival llevará la obra a escenarios de la provincia de Alicante. Las actuaciones tendrán lugar en el mes de abril en el Teatro Circo de Orihuela, el Teatro Municipal de Torrevieja, el Gran Teatro de Elche y el Teatro Principal de Alicante.

El estreno del festival será en Orihuela el sábado 18 de abril, al que seguirá el concierto en Torrevieja al día siguiente, domingo 19 de abril. La tercera actuación será el 21 de abril en Elche y cerrará el festival el concierto en Alicante el lunes 27 de abril.

Esta tercera edición ha sido presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, este viernes, en el marco del stand Costa Blanca de la Diputación de Alicante.